Словацкий политик рассказал, как в ЕС борются с "российской пропагандой"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Настоящей проблемой для безопасности Европы является не "российская пропаганда", а русофобия европейских политиков и основных СМИ, считает председатель парламентского комитета Словакии по европейским делам Любош Блага.
К таким выводам Блага пришел после посещения одной из конференций по безопасности в Мальте с участием европейских депутатов. По его словам, спикеры со всей Европы съехались на мероприятие с единственной целью — "пнуть Россию".
Сам Блага выступил на конференции с докладом, в котором раскритиковал ошибки американской политики — например, вторжения в Ирак и Ливию, бомбардировки Сирии без согласия Совебеза ООН, войну в Йемене. В выступлении депутат обратил внимание, что в Европе Россию постоянно обвиняют в нарушении международных норм, тогда как упомянутые им действия США остаются без внимания. Эта речь была негативно воспринята присутствовавшими — дебаты перешли в ругань, а Благу обозвали "агентом Москвы".
"В этой пропагандистско-русофобской атмосфере самым забавным было то, что одной из основных тем была борьба ЕС с гибридной войной и российской пропагандой", — замечает словацкий депутат.
"Они (западные СМИ — ред.) апеллируют к "проверке фактов", подчеркивают, что будут бороться только с явными домыслами и делают вид, что не хотят ограничивать свободу мысли. Но при этом они формулируют марксистское одномерное общество, тоталитарное мышление, настоящую "орруэлловщину", — замечает политик.
Никто не задумывается, почему основные западные медиа молчат об американских преступлениях, подчеркивает он. По словам Благи, создавать иллюзию о том, что Европе угрожает "российская пропаганда" — просто безумие, поскольку большинство СМИ на самом деле занимают проамериканскую позицию.
"Только слепой не видит, что все наоборот. Откройте любую газету и везде прочтете, какое Путин чудовище, и какие мерзости творит Россия. В новостях практически на всех каналах говорят одно и то же: Путин — самая большая угроза для безопасности, а Америка — это круто. <…> В общем, сплошная российская пропаганда", — иронизирует словацкий политик.