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Медиавойны

Словацкий политик рассказал, как в ЕС борются с "российской пропагандой"

15:3710.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОтражение флага Евросоюза на фоне здания в БрюсселеОтражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Настоящей проблемой для безопасности Европы является не "российская пропаганда", а русофобия европейских политиков и основных СМИ, считает председатель парламентского комитета Словакии по европейским делам Любош Блага.

К таким выводам Блага пришел после посещения одной из конференций по безопасности в Мальте с участием европейских депутатов. По его словам, спикеры со всей Европы съехались на мероприятие с единственной целью — "пнуть Россию".

Бойцы сирийской армии в поселке Мадждаль к северу от города Хама. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сам Блага выступил на конференции с докладом, в котором раскритиковал ошибки американской политики — например, вторжения в Ирак и Ливию, бомбардировки Сирии без согласия Совебеза ООН, войну в Йемене. В выступлении депутат обратил внимание, что в Европе Россию постоянно обвиняют в нарушении международных норм, тогда как упомянутые им действия США остаются без внимания. Эта речь была негативно воспринята присутствовавшими — дебаты перешли в ругань, а Благу обозвали "агентом Москвы".

"В этой пропагандистско-русофобской атмосфере самым забавным было то, что одной из основных тем была борьба ЕС с гибридной войной и российской пропагандой", — замечает словацкий депутат.

Телевизионная студия. Архивное фото
© Fotolia / IvicaNS
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Эта "борьба" выглядит следующим образом. Если на одном из европейских форумов кто-то критикует Вашингтон, об не расскажет ни одно СМИ мейнстрима, какой бы аргументированной ни была эта позиция. Слова такого спикера передадут только источники, не служащие американским интересам. Если это мнение потом появится в российских СМИ, Евросоюз тут же обратит на это внимание — "глядите-ка, вас цитируют русские, а значит, вы служите им", и выступившего против Вашингтона тут же назовут "русским шпионом", замечает Блага.

"Они (западные СМИ — ред.) апеллируют к "проверке фактов", подчеркивают, что будут бороться только с явными домыслами и делают вид, что не хотят ограничивать свободу мысли. Но при этом они формулируют марксистское одномерное общество, тоталитарное мышление, настоящую "орруэлловщину", — замечает политик.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
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Никто не задумывается, почему основные западные медиа молчат об американских преступлениях, подчеркивает он. По словам Благи, создавать иллюзию о том, что Европе угрожает "российская пропаганда" — просто безумие, поскольку большинство СМИ на самом деле занимают проамериканскую позицию.

"Только слепой не видит, что все наоборот. Откройте любую газету и везде прочтете, какое Путин чудовище, и какие мерзости творит Россия. В новостях практически на всех каналах говорят одно и то же: Путин — самая большая угроза для безопасности, а Америка — это круто. <…> В общем, сплошная российская пропаганда", — иронизирует словацкий политик.

Полностью статью читайте на портале ИноСМИ

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Медиавойны
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Федоров
Заключительная часть статьи особенно красноречива, ибо крайне эмоциональна: "Погрузившись в американские пропагандистские фекалии, она [Европа] отчаянно борется с маргинальной российской пропагандой. Подытожу. Российская пропаганда является для Европы, пожалуй, такой же проблемой, как распространение буддизма в Перу. Кто-то просто ищет классовых врагов, чтобы любого критика американской политики назвать русским шпионом. Как просто!" Видно отчаяние здравомыслящего человека внезапно понявшего, что он находится в стае гиен.
15:59
10.05.2017
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