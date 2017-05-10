Sputnik обратился в парламент Шотландии из-за обвинений в пропаганде

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии с просьбой разъяснить причины, по которым межпартийная группа по России решила не допускать агентство к участию в мероприятии "Словесные орудия: современная российская пропаганда", одна из тем которого непосредственно касалась работы редакции в Эдинбурге.

Ранее журналисты Sputnik UK несколько раз пытались рассказать членам парламентской группы о деятельности агентства. Тем не менее, все попытки присоединиться к дискуссии были либо проигнорированы, либо отвергнуты.

Как сообщает пресс-служба Sputnik, в результате агентство направило обращение в комитет парламента Шотландии по стандартам, процедурам и назначениям на публичные должности, а также организатору межпартийной группы по России.

"Обвинения в пропаганде несправедливы, не имеют под собой оснований и являются неподобающими для такой престижной организации, как межпартийная группа парламента Шотландии", — подчеркивается в документе.

Редактор Sputnik UK Николай Горшков напомнил, что в основе шотландского парламента лежат идеи открытости и обсуждения различных точек зрения.

"Отказ любым СМИ в доступе к деятельности парламента противоречит этим принципам. Отказывть агентству Sputnik в праве участвовать в мероприятии, которое касается его непосредственно, еще более возмутительно и лицемерно. Такие действия ставят под сомнение приверженность организаторов, да и всего парламента, к соблюдению свободы прессы", — заявил он.