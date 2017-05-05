Не RT и не Sputnik. СМИ рассказали, откуда пошли слухи про офшоры Макрона

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Слух о том, что кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон уклоняется от налогов, распространяют тролли с анонимных форумов, пишет Le Monde.

Накануне политик подал иск в связи с "подлогом и использованием подлога" после того, как в соцсетях появилась информация о наличии у него тайных счетов. В ходе теледебатов об офшорах упомянула и его соперница по президентской гонке Марин Ле Пен.

Штаб кандидата обвинил в распространении этих данных RT и Sputnik. Движение "Вперед!" заявило, что информацией делились в соцсетях "страницы сторонников" президента США Дональда Трампа, а также аккаунты, близкие к упомянутым СМИ.

Sputnik назвал обвинения в адрес российских СМИ ничем не обоснованными. В агентстве напомнили, что опубликовали два материала по теме офшоров, оба основанных на публичных заявлениях партии "Вперед!": в одном содержится опровержение от Макрона, во втором — информация о подаче им иска. Sputnik и RT подадут в суд на избирательный штаб французского политика.

По данным Le Monde, первоисточник информации об офшорах — анонимный имиджборд 4chan, где некий пользователь опубликовал два документа , которые, по его мнению, обличают Макрона. "Если у нас получится вывести тег #MacronCacheCash (Макрон прячет наличные — ред.) в топ во Франции к вечерним дебатам, это может отбить у французов желание голосовать за Макрона", — написал аноним. Он утверждает, что якобы передавал эти данные французскими журналистами, но они не стали распространять эту информацию.

Пользователи 4chan не впервые устраивают политический скандал. Ранее они составили фейковое досье с "компроматом" на Трампа. Текст "секретного документа" передали американскому политическому обозревателю Рику Уилсону, а тот, в свою очередь, отправил эти данные в ЦРУ.