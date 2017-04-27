МИД раскритиковал Times за нападки на RT и Sputnik

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МИД прокомментировал публикацию британской газеты The Times, в которой RT и Sputnik назвали изданиями, публикующими "фейковые" новости. Соответствующее заявление размещено на сайте министерства в новой рубрике, в которой приводятся примеры недостоверных материалов о России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "измышления" автора не имеют ничего общего с реальностью. "Британский медиарегулятор "Офком" так и не смог уличить указанные СМИ в распространении недостоверной информации", — отмечается в заявлении.

В статье отсутствуют факты, указывающие на то, что российские СМИ распространяют "фейковые" новости, а слова о "мошеннической пропаганде" со стороны RT и Sputnik наносят серьезный ущерб имиджу The Times, заявили в МИД. "Видеть такого рода выводы в газете, которая когда-то пользовалась репутацией профессионального издания, весьма печально", — констатировали в министерстве.

"К сожалению, The Times продолжает участвовать в информационных атаках на Россию, не пытаясь разобраться в контексте сложных отношений России и Запада", — заключили в ведомстве.