Чижов: Sputnik и RT конкурируют с западными СМИ, представляя иные взгляды

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Российский телеканала RT и агентство Sputnik, представляя альтернативную точку зрения на происходящие события, конкурируют с западными СМИ за внимание зрителей, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу Би-Би-Си.

Ведущая программы HARDtalk привела обвинения кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в атаках против него российских RT и Sputnik Франция, которые, по его словам, распространяли против него слухи и "бесчестящие высказывания".

По словам Чижова, эти российские СМИ, по всей видимости успешны и конкурентоспособны среди западных СМИ, представляя аудитории альтернативную точку зрения. "Это проявление свободной прессы. Не это ли является одной из одной из главных западных ценностей?", — ответил российский постпред.

Макрон в эфире Radio Classique в феврале заявил, что сайты Sputnik или RT, "где работает много французских журналистов совершенно очевидной политической ориентации" предпринимали "организованные атаки", распространяя против него слухи и "бесчестящие высказывания". СМИ отвергли обвинения французского кандидата.