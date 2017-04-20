Nation: СМИ молчат о нестыковках в истории с химатакой в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американские СМИ игнорируют заявления дипломатов и экспертов о химической атаке в Хан-Шейхуне, если они расходятся с западной версией произошедшего или даже ставят ее под сомнение, пишет The Nation.
Несогласия с "новой партийной линией" Вашингтона в СМИ не было, отмечает издание. "Все эксперты, которые появлялись на телешоу или цитировались в средствах массовой информации, верили свидетельствам, предоставленным связанными с "Аль-Каидой"* пропагандистами (речь о "Белых касках" — ред.), и игнорировали документально зафиксированные случаи, когда сирийская оппозиция намеренно устраивала химатаки, чтобы обвинить правительство Асада", — цитирует The Nation журналиста Роберта Пэрри.
Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд также серьезно сомневается в причастности Дамаска к атаке. "Может быть, Асад и жестокий. Но он точно не сумасшедший. Я не верю, что он навлек бы все это на себя, причем без какой-либо выгоды в военном плане", — заявил экс-дипломат. Он добавил, что считает обвинения в адрес Сирии "просто неправдоподобными".
Эксперт отмечает, что единственное доказательство, на которое ссылается Белый дом — это фотография кратера и обломка боеприпаса на дороге. Постол проанализировал снимок и пришел к выводу, что атаки с воздуха не было, а "снаряд с зарином был установлен на земле и подорван с помощью взрывного устройства". Профессор заключил, что "утверждения в докладе Белого дома не могут быть правдой".
"Я думаю, совершенно очевидно, что отчет Вашингтона был сфабрикован… Полагаю, это была чрезвычайно неуклюжая и непродуманная попытка скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных, доказывающих, что Дамаск на самом деле является виновником нападения… Если это не повод для импичмента — то я не знаю, что это", — заявил Постол в интервью Nation.
Сомневается в качестве доклада и Роберт Пэрри. Он задался вопросом, почему отчет выполнен Белым домом, а не американскими спецслужбами, как полагается. "Эти вопросы должны освещаться прессой, но они проигнорированы", — указано в статье.
Журналисты должны реагировать на данные, предоставленные Джиральди и Постолом, а также на поднятые Пэрри и Фордом вопросы, считает автор материала. Он отмечает, что написал эту статью не для того, чтобы поднять тему о виновности или невиновности Асада, а чтобы привлечь внимание к "провалу американских средств массовой информации".
"СМИ в очередной раз отреклись от своего долга, когда проигнорировали серьезные вопросы и утверждения, касающиеся химатаки в Сирии", — резюмиует журналист.
*Террористическая организация, запрещенная в России