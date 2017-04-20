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Nation: СМИ молчат о нестыковках в истории с химатакой в Сирии

21:1820.04.2017
(обновлено: 21:22 20.04.2017)
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017. Архивное фотоЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017. Архивное фото
© AP Photo / DHA-Depo Photos

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американские СМИ игнорируют заявления дипломатов и экспертов о химической атаке в Хан-Шейхуне, если они расходятся с западной версией произошедшего или даже ставят ее под сомнение, пишет The Nation.

Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS / Ammar Abdullah
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Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, обвинив в нападении правительственные войска. Дамаск возложил ответственность за удар на боевиков и их покровителей. После трагедии в Хан-Шейхуне США запустили по сирийскому аэродрому Шайрат 59 крылатых ракет, бездоказательно утверждая, что химическую атаку провели именно оттуда.

Несогласия с "новой партийной линией" Вашингтона в СМИ не было, отмечает издание. "Все эксперты, которые появлялись на телешоу или цитировались в средствах массовой информации, верили свидетельствам, предоставленным связанными с "Аль-Каидой"* пропагандистами (речь о "Белых касках" — ред.), и игнорировали документально зафиксированные случаи, когда сирийская оппозиция намеренно устраивала химатаки, чтобы обвинить правительство Асада", — цитирует The Nation журналиста Роберта Пэрри.

© REUTERS / Ammar AbdullahСитуация в Идлибе, Сирия. 5 апреля 2017 года
© REUTERS / Ammar Abdullah
Ситуация в Идлибе, Сирия. 5 апреля 2017 года

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд также серьезно сомневается в причастности Дамаска к атаке. "Может быть, Асад и жестокий. Но он точно не сумасшедший. Я не верю, что он навлек бы все это на себя, причем без какой-либо выгоды в военном плане", — заявил экс-дипломат. Он добавил, что считает обвинения в адрес Сирии "просто неправдоподобными".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Президент США Дональд Трамп принял решение об ударе по аэродрому Шайрат, основываясь на "доказательствах" из доклада Белого дома. Однако, по мнению бывшего сотрудника Пентагона и почетного профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола, отчет Вашингтона не выдерживает никакой критики.

Эксперт отмечает, что единственное доказательство, на которое ссылается Белый дом — это фотография кратера и обломка боеприпаса на дороге. Постол проанализировал снимок и пришел к выводу, что атаки с воздуха не было, а "снаряд с зарином был установлен на земле и подорван с помощью взрывного устройства". Профессор заключил, что "утверждения в докладе Белого дома не могут быть правдой".

"Я думаю, совершенно очевидно, что отчет Вашингтона был сфабрикован… Полагаю, это была чрезвычайно неуклюжая и непродуманная попытка скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных, доказывающих, что Дамаск на самом деле является виновником нападения… Если это не повод для импичмента — то я не знаю, что это", — заявил Постол в интервью Nation.

Сомневается в качестве доклада и Роберт Пэрри. Он задался вопросом, почему отчет выполнен Белым домом, а не американскими спецслужбами, как полагается. "Эти вопросы должны освещаться прессой, но они проигнорированы", — указано в статье.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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У экс-сотрудника ЦРУ Филипп Джиральди также имеются вопросы к достоверности изложенной информации. Источники на местах, по его словам, называют данные об использовании сирийской армией химического оружия "обманом". Трамп "исказил то, что произошло в Хан-Шейхуне", уверен он. Бывший разведчик добавил, что в военном сообществе "шокированы тем, как это все обыгрывают Белый дом и американские СМИ".

Журналисты должны реагировать на данные, предоставленные Джиральди и Постолом, а также на поднятые Пэрри и Фордом вопросы, считает автор материала. Он отмечает, что написал эту статью не для того, чтобы поднять тему о виновности или невиновности Асада, а чтобы привлечь внимание к "провалу американских средств массовой информации".

"СМИ в очередной раз отреклись от своего долга, когда проигнорировали серьезные вопросы и утверждения, касающиеся химатаки в Сирии", — резюмиует журналист.

*Террористическая организация, запрещенная в России

© AFP 2017 / Omar haj KadourРазрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017 / Omar haj Kadour
Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
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