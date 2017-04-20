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Медиавойны

Коэн указал на ошибки американских СМИ в освещении сирийских событий

16:2320.04.2017
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© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-ЙоркеЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американские СМИ прибегают к двойным стандартам, освещая ситуацию в Сирии, и поддерживают опасную риторику Вашингтона, которая может привести к серьезному конфликту между Россией и США, заявил эксперт по России профессор Стивен Коэн на шоу Джона Батчелора.

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© AP Photo / Andrew Harnik
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По словам Коэна, он еще в 2014 году предупреждал, что новая холодная война между Россией и Западом будет куда опаснее, чем та, что была несколько десятилетий назад.

"Но чего я не предвидел, так это потока если не лживой, то как минимум сомнительный информации, с которой нам приходится иметь дело и которая существенно осложняет ситуацию", — отмечает профессор.

Американские СМИ публикуют огромное количество материалов, которые многие принимают за чистую монету, несмотря на отсутствие в них фактов, напоминает Коэн.

В качестве примера он приводит сообщения о войне в Сирии. После того, как сирийская армия при поддержке России одержала победу в Алеппо, американские СМИ назвали это "военными преступлениями" и обвинили Дамаск и Москву в том, что из-за их "беспорядочных атак" якобы погибли мирные жители.

При этом операцию США в иракском Мосуле газеты выставляют как некое подобие "освободительной войны", при том, что там тоже гибнут мирные жители. "Американские противники разрядки международной напряженности при содействии масс-медиа продолжают изображать Путина как "военного преступника", а значит, как нежелательного дипломатического партнера", — жалуется профессор.

После этого в Сирии произошло еще несколько крупных событий. Сначала президента Башара Асада обвинили в применении химического оружия против собственных граждан, а потом буквально через два дня Дональд Трамп распорядился атаковать сирийскую военную базу, рискуя спровоцировать войну с Россией.

Американские медиа первого эшелона приняли как должное позицию Белого Дома, уверенного в том, что именно Асад провел атаку, хотя сразу несколько независимых экспертов поставили эту информацию под сомнение, и едва ли не хвалили Трампа.

Заявления о связях администрации Трампа с Москвой — еще одна тема, в заметках о которой крупнейшие СМИ часто пренебрегают фактами. Коэн вспоминает аргумент, согласно которому на решение американцев отдать голоса за Трампа повлияла "российская пропаганда" на английском языке. Профессор считает его оскорбительным. По его словам, американских граждан выставляют "кучкой зомби".

Теперь СМИ активно распространяют информацию о том, что Москва пытается повлиять на выборы во Франции, продвигать там своего кандидата и дискредитировать его оппонентов посредством хакерских атак. The New York Times написала об этом большую статью и снабдила ее мнением французского эксперта по цифровой безопасности, который счел попытки обвинить Москву в хакерских атаках не более чем "диким предположением".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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"Зачем же NY Times посвящает статью объемом где-то три тысячи слов истории, которая основана на диком предположении", — задается вопросом Коэн.

Стивен Коэн не раз критиковал таким американские СМИ, как The New York Times и The Washington Post, за поддержку точки зрения наиболее воинственно настроенных по отношению к России представителей властей США. Он отмечал то, насколько активно они публикуют недостоверную информацию о Трампе и Путине, и жаловался на падение журналистских стандартов в США.

 

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