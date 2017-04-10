RT сравнил траты России на "пропаганду" и расходы США на удар по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеканал RT рассчитал приблизительную стоимость авиаудара США по базе в Сирии и сравнил ее с годовым бюджетом своего бюро в Вашингтоне, который постоянно обсуждают американские политики.

Ранее, 7 апреля, США выпустили по сирийской авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет, причем менее половины из них достигли цели. По подсчетам RT, удар обошелся Вашингтону в 112 миллионов долларов. При этом годовой бюджет американского бюро телеканала составляет 27,6 миллиона долларов. Таким образом, Соединенные Штаты за несколько секунд "спалили" сумму, которой RT America хватило бы на четыре года работы.

Бюджет канала давно обсуждается в американских правящих кругах. При этом в Вашингтоне значительно преувеличивают эту сумму.

"Россия тратит большие деньги на свои средства пропаганды. У одного офиса RT в Вашингтоне бюджет равен 400 миллионам долларов", — цитирует телеканал Джуллианну Смит, которая была советником бывшего вице-президента США Джо Байдена.

США нанесли удар по аэродрому Шайрат, утверждая, что сирийские военные провели с него химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование. Армия Сирии не имеет химоружия после уничтожения запасов в рамках международной договоренности.