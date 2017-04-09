American Conservative: СМИ сами подталкивают Трампа к новым войнам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США так легко и часто прибегают к применению военной силы во многом потому, что каждый раз это решение вызывает восторг у американских СМИ, пишет обозреватель журнала The American Conservative Дэниел Ларисон.

Так, ведущий MSNBC Брайан Уильямс восхитился атакой на сирийскую базу, вспомнив о "красоте американского оружия", а известный журналист CNN Фарид Закария заявил, что Дональд Трамп "стал президентом США прошлым вечером", когда крылатые ракеты поразили цель, подчеркивает Ларисон.

Слова Закарии и нескольких других американских журналистов отражают общее мнение насчет того, что значит "быть президентом": "настоящий президент" — это тот, кто готов нести смерть и разруху в другие части света, замечает обозреватель издания.

"Это очень тревожный знак, особенно, если мы вспомним, насколько нашему президенту важно, как о нем пишут в СМИ, и в будущем это, возможно, подтолкнет его к другим опрометчивым атакам, чтобы снискать еще большего расположения", — подытоживает журналист.

В пятницу США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ об ударе в ответ на химатаку в Идлибе, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Дамаск.

Решение Трампа вызвало смешанную реакцию. Основные СМИ Америки поддержали атаку, в то же время в конгрессе и в журналистском сообществе напомнили о том, ранее Трамп выступал против бомбардировок Сирии.