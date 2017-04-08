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Медиавойны
Медиавойны

Немецкий аналитик объяснил, почему правда о Сирии не интересна западным СМИ

23:3808.04.2017
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Бойцы сирийской армии в поселке Мадждаль к северу от города Хама. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Немецкий политолог, специалист по Ближнему Востоку и экс-корреспондент газеты Die Zeit Михаэль Людерс в ток-шоу на телеканале ZDF заявил, что СМИ Германии предпочитают создавать упрощенную картину сирийского конфликта.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости. Илья Питалев
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А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны

Говоря о химической атаке в Идлибе, Людерс отметил, что СМИ, не разобравшись в ситуации, поспешили возложить вину на сирийские правительственные войска. Между тем, указал эксперт, подобные инциденты обычно происходят в преддверии масштабных переговоров и могут оказаться операциями "под чужим флагом".

"Все это можно выяснить, если хочешь, но тогда, конечно, образ врага разрушается. Больше не получится сказать: эти хорошие – к ним относимся мы, а те плохие", — прокомментировал Людерс, подчеркнув, что такая картина далека от реальности. 

Образ врага, по его словам, помогают создавать фотографии, подобные кадру с окровавленным мальчиком Омраном из Алеппо, якобы пострадавшем при обстреле. Этот кадр в августе 2016 года облетел передовицы мировых газет и стал символом войны в Сирии, призванным продемонстрировать "зверства" официальных властей.

Бойцы сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Немецкий журналист: на Западе репортажи о войне в Сирии полны лжи

Снимок сделал фотограф из "Медиацентра Алеппо" (Aleppo Media Center) – организации, ставшей источником информации для практически всех западных СМИ. Центр финансируется Евросоюзом, в частности, МИД Франции, рассказал Людерс. При этом автор знаменитого снимка, как оказалось, тесно связан с боевиками – на одном из фото он запечатлен с джихадистами, обезглавившими ребенка для пропагандистского видео.

"То, что происходит с детьми в Сирии, ужасно, но подло и то, как сомнительные медиацентры, финансируемые нами, европейскими налогоплательщиками, используются джихадистскими группировками, которые, в свою очередь, нам преподносятся как борцы за свободу", — сказал политолог.

Людерс отметил, что ни один немецкий журналист не рассказывает об этих взаимосвязях. "Складывается впечатление, что им важно не разобраться, а поддержать образа врага", — добавил он.

 

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Медиавойны
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Станислав Глебов
Потому что тупыыыыыеееее
23:43
08.04.2017
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