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Клинтон: Россия применила к США информационное оружие в ходе выборов

07:3807.04.2017
(обновлено: 07:40 07.04.2017)
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Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo/ Paul Sancya

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Экс-госсекретарь США и конкурент Дональда Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон заявила, что РФ использовала в предвыборной кампании информацию как оружие, но до конца понять, насколько это было эффективно, она пока не может.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo/ Brendan Smialowski, Pool
Тиллерсон в Москве поднимет вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США
"Россия была успешна в своем влиянии на выборы посредством информационного оружия. Я не до конца поняла, насколько это было эффективно", — сказала она, выступая на саммите "Женщины мира".

"Я в порядке, но как американский гражданин я переживаю. Меня беспокоит история с Россией, и мне кажется, что мы все вместе, независимо от партийной принадлежности или какой-либо другой принадлежности, должны действовать как американские патриоты. Иностранная сила вмешалась в наши выборы… И есть много опасений, которые я разделяю", — продолжила Клинтон.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Alex Brandon
Россия – проблема для США? Старый мейнстрим "нового" Вашингтона
По ее словам, задача РФ была "отправить нас в глубокий штопор". "Но каково было влияние на наши выборы – как американка я надеюсь, что кто бы это ни был, конгресс ли, ФБР ли, независимые журналисты ответят на этот вопрос", — резюмировала она.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Конгресс США проведет расследование в отношении главы комитета по разведке
Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Влад АТ
"Красавица" всё успокоиться не может.
07:50
07.04.2017
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