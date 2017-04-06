Ведущий RT America ответил на обвинения Шахин в адрес телеканала

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущий авторской программы на RT America Эд Шульц прокомментировал заявления американского сенатора Джин Шахин в адрес телеканала.

Он отметил, что на фоне повсеместных скандалов из-за фейков и дезинформации необоснованные и не соответствующие действительности заявления Шахин выглядят странно.

По его словам, сенатор должна с особой ответственностью относиться к тому, что говорит в ходе выступлений, однако она не стала проверять достоверность полученной информации и не провела необходимой подготовительной работы.

"Мы не указываем нашим гостям, что говорить, и не вводим для них запретных тем. В чем лично могла бы убедиться сенатор Шахин, если бы ей хватило смелости дать интервью нашему каналу и ответить на ряд вопросов по существу", — рассказал ведущий.

Он также подчеркнул, что за годы своей работы он ни разу не получал указаний насчет того, как освещать те или иные новости.

Ранее Шахин принесла на заседание сената США фото Владимира Путина с Маргаритой Симоньян, заявив, что снимок взят из рассекреченного доклада разведки США. По ее словам, эта фотография "показывает то, что происходит с RT".

Позже выяснилось, что "секретное" фото, представленное сенатором, было сделано в 2015 году на праздновании десятилетнего юбилея RT и находится в открытом доступе.