Ведущий RT America ответил на обвинения Шахин в адрес телеканала

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущий авторской программы на RT America Эд Шульц прокомментировал заявления американского сенатора Джин Шахин в адрес телеканала.
По его словам, сенатор должна с особой ответственностью относиться к тому, что говорит в ходе выступлений, однако она не стала проверять достоверность полученной информации и не провела необходимой подготовительной работы.
"Мы не указываем нашим гостям, что говорить, и не вводим для них запретных тем. В чем лично могла бы убедиться сенатор Шахин, если бы ей хватило смелости дать интервью нашему каналу и ответить на ряд вопросов по существу", — рассказал ведущий.
Ранее Шахин принесла на заседание сената США фото Владимира Путина с Маргаритой Симоньян, заявив, что снимок взят из рассекреченного доклада разведки США. По ее словам, эта фотография "показывает то, что происходит с RT".
Позже выяснилось, что "секретное" фото, представленное сенатором, было сделано в 2015 году на праздновании десятилетнего юбилея RT и находится в открытом доступе.