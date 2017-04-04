Intercept рассказал о двойных стандартах американских СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские СМИ пытаются выставить президента США Дональда Трампа в невыгодном свете за контакты с его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, хотя администрация Барака Обамы тоже тесно сотрудничала с Каиром, пишет на сайте The Intercept журналист Гленн Гринвальд.

Так, издание Politico выпустило материал под заголовком "Трамп приветствует жестокого египетского диктатора", а Washington Post написал об "отвратительном зрелище взаимной любви" между Трампом и "деспотом" ас-Сиси.

"Кое-что авторы этих публикаций ни разу не упомянули — то ли они не в курсе, то ли хотели скрыть это от своих читателей. В течение многих лет администрация Обамы поддерживала, финансировала и вооружала режим ас-Сиси", — напоминает Гринвальд.

Например, в 2015 году посольство США в Каире даже опубликовало в Twitter пост, в котором похвасталось передачей американских истребителей Египту. Запись сопровождалась видеороликом, на котором F-16 летает над Каиром.

Свою поддержку президенту ас-Сиси высказывал госсекретарь Джон Керри, с ним встречался Барак Обама и чета Клинтонов, однако после переговоров с Трампом СМИ стали называть египетского лидера "диктатором".

Еще до ас-Сиси администрация Обамы поддерживала Хосни Мубарака, снабжая его режим деньгами и вооружением, пишет Intercept.

Трамп не нарушил никаких этических принципов, проводя переговоры со своим египетским коллегой, зато он нарушил тактику американской пропаганды, резюмирует Гринвальд.