MT изменило статью с обвинениями в адрес РИА Новости и не признало ошибку

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Издание Moscow Times не стало приносить извинений РИА Новости в связи с публикацией статьи, где говорилось, что агентство якобы исказило слова советника по арктической политике правительства штата Аляска Крейга Флинера; при этом газета изменила свою публикацию и обвинила РИА Новости в том, что в материале агентства была "спрятана двусмысленность" слов Флинера и приведено их якобы неверное толкование.

"Его (Крейга Флинера – ред.) комментарии в записи неточны и противоречивы, однако РИА Новости спрятали эту двусмысленность в своем сообщении и неверно истолковали то, что он на самом деле сказал", — говорится в обновленной статье газеты.

Издание также опубликовало "разъяснения", полученные от Флинера, в которых он также, как и в беседе с РИА Новости, предположил, что Аляска могла быть более развитым регионом, если бы власти РФ стали развивать ее с точки зрения безопасности, а также в связи с добычей полезных ископаемых.

В пятницу издания Moscow Times, Meduza и "Дождь" опубликовали сообщения о том, что агентство РИА Новости якобы неверно истолковало слова Флинера, который говорил о том, насколько была бы развита Аляска сегодня, если бы не была продана в конце XIX века США. В упомянутых публикациях издания со ссылкой на Флинера сообщается, что он не говорил о том, что Аляска была бы более развитым регионом.

Издание Meduza принесло извинения и внесло правки в исходный текст публикации, где говорилось, что агентство РИА Новости якобы исказило слова советника по арктической политике правительства штата Аляска Крейга Флинера. На сайте телеканала "Дождь", в свою очередь, появилась заметка под названием "РИА Новости ответило на обвинения в искажении цитаты американского чиновника об Аляске", где говорится, что в агентстве прокомментировали информацию Moscow Times и заявили, что сведения газеты не соответствуют действительности.