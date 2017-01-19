Депутат: ограничение RT в Facebook трактуется как нарушение свободы слова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение об ограничении возможности телеканала RT делать публикации на своей странице в Facebook идёт вразрез с принципами соцсети и воспринимается как посягательство на свободу слова, сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее в четверг стало известно, что Facebook ограничил телеканалу RT возможность публиковать на своей англоязычной странице посты, картинки и видео до утра 21 января. Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы. Жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США. При этом RT сообщил, что обладал правами на эту трансляцию. Ограничение должно было действовать до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет изначально распространялся на время, когда должна состояться инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, отмечали на RT. Запрет, по данным канала, появился после трансляции пресс-конференции Обамы.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал РИА Новости, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей госрегулятор может принять активные ответные меры.

Позднее на телеканале сообщили РИА Новости, что страница RT в Facebook заработала в полном объеме, доступ был получен.

"Решение Facebook о том, чтобы заблокировать RT возможность размещения контента, идет вразрез с базовыми принципами соцсети, среди которых свобода обмена информацией и равенство доступа к ней. Вне зависимости от того, кто в итоге способствовал этому непродуманному действию – аффилированный ли с Госдепом телеканал или руководство FB, допустившее ошибку, – мы видим очередной тревожный сигнал", — сказал журналистам Левин.

Он отметил, что подписчики RT нашли бы альтернативную возможность посмотреть трансляцию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

"Однако недоумение решением компании останется, так как решение Facebook воспринимается как посягательство на свободу слова", — подвернул депутат.