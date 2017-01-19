В Youtube заявили, что запрос RT о сотрудниках под санкциями вне политики

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Представители YouTube заверили RT, что запрос о том, не находятся ли сотрудники телеканала в американских санкционных списках, не имеет политического подтекста, сообщил в четверг руководитель интернет-редакции RT Кирилл Карнович-Валуа.

Телекомпания RT ранее сообщила о претензиях со стороны компании Youtube, попросившей подтвердить, что сотрудники телеканала не находятся в американских санкционных списках. На телеканале заявили, что считают дискриминацией попытки различных иностранных компаний создать неудобства в работе телеканалу.

"Партнеры RT в YouTube заверили нас в том, что запрос, направленный глобальной командой, "внутреннего характера и не имеет политического подтекста". Мы ценим наше многолетнее партнерство и на данный момент работаем над разрешением ситуации", — говорится в заявлении Карновича-Валуа, поступившем в РИА Новости.

При этом ранее в четверг также стало известно, что Facebook ограничил телеканалу RT возможность публиковать на своей англоязычной странице посты, картинки и видео до утра 21 января. Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, подобное решение ограничить было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы, жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США. При этом RT сообщил, что обладал правами на эту трансляцию. Ограничение действует до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, добавляют на RT. Запрет, по данным канала, появился после трансляции пресс-конференции Обамы.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в свою очередь сообщил РИА Новости, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей госрегулятор может принять активные ответные меры.