Ассошиэйтед Пресс не видит причин запрещать RT публиковать посты в Facebook

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что не видит причин отказывать телеканалу RT в возможности публиковать их сообщения на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, добавляют на RT.

Как сообщал RT, подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы, а жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США. В свою очередь телеканал "Настоящее время" заявил, что не направлял каких-либо жалоб в адрес телеканала RT. Заместитель руководителя интернет-редакции RT Артем Ганин назвал странным уведомление о нарушении прав на трансляцию, "так как это была трансляция агентства AP (Associated Press)".

"С нашей стороны нет причин, почему RT не может свободно передавать наш сигнал на своей странице в Facebook", — заявили в агентстве, добавив, что физически не могут ограничить такую возможность.

Ранее RT в четверг также сообщила о претензиях со стороны компании YouTube, попросившей подтвердить, что сотрудники телеканала не находятся в американских санкционных списках, а также об отказе компании Dataminr, занимающейся мониторингом Twitter и рассылкой важных сообщений, от продления контракта с RT.