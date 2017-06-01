Эксперты рассказали об инвестрейтингах российских регионов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Татарстан должен сохранить лидерство в рейтинге состояния инвестклимата в регионах, который будет представлен на ПМЭФ, хороший рост покажут регионы Дальнего Востока, которые традиционно были аутсайдерами, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Также, по их мнению, в этом году будут важны не столько позиции в первой двадцатке, сколько положительная динамика, которую должны продемонстрировать все регионы.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2016 году будут объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017). Национальный рейтинг — совместный проект четырех деловых объединений (РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "ОПОРА России") и Агентства стратегических инициатив. Лидером рейтинга прошлого года стал Татарстан. На втором месте – Белгородская область. Третье и четвертое места заняли Калужская и Тульская. Замкнула пятерку лидеров Тюменская область.

Татарстан сохранит лидерство

Татарстан является лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ уже третий год подряд, власти считают успех региона результатом многолетней экономической политики.

"Татарстан в свое время, раньше на три-пять лет, чем все остальные, начал делать все, что необходимо, для рейтинга. То есть они поймали правильный тренд, начали развивать малый и средний бизнес, правильно инвестировать", — считает директор Центра развития регионов Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (ВШГУ РАНХиГС) Олег Кондратенко.

"Согласитесь, что три года подряд — это уже система. Инвестиционные радости Татарстана — не удача, а кропотливый ежедневный труд, в том числе постоянное совершенствование нормативных документов, способность слышать бизнес и оперативно реагировать на обращения, снова и снова выходить с инициативами, делать новые проекты", — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По мнению Кондратенко, банковский кризис в республике, вызванный банкротствами Татфондбанка и Интехбанка, не повлияет на рейтинг этого года, но может оказать влияние в следующем году.

"Банковский кризис, несомненно, неприятный факт, для самой республики, но, наверное, его последствия мы увидим только в рейтинге следующего года, так как по самой структуре рейтинга и по оценкам банковский кризис фактически прошел после того, как все показатели были сняты и измерены. Соответственно, если мы увидим какие-то изменения по республике Татарстан, они так или иначе будут связаны с замедлением темпов роста по определенным показателям, а не с самим кризисом", — считает Кондратенко.

Дальний Восток покажет рост

По мнению Кондратенко, позиции в рейтинге могут усилить регионы Дальнего Востока, которые всегда были аутсайдерами.

"Есть дальневосточные регионы, например, Сахалин, которые сейчас делают очень большой вклад в развитие инфраструктурных проектов, которые помогут работать не только крупным компаниям, а именно ставить на ноги своих соотечественников и помогать им развиваться. Очень большие вложения, мы с Дальним Востоком очень много работаем. У них очень большой спрос на это, так как регионы Дальнего Востока всегда были аутсайдерами рейтинга. Очень интересно будет посмотреть на их динамику в этом году. Понятно, что прогнозировать сильный рост вряд ли возможно, но оценить крайние значения – то, во сколько раз они смогли подняться по тем или иным значениям, учитывая, что они были близки к нулевым", — заметил Кондратенко.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков отметил, что Дальнему Востоку помогает опыт соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. "Мы проанализировали опыт наших соседей – Китая, Японии, Южной Кореи, стран АСЕАН, США, Канады — и составили для себя целевую модель. Во многом она реализована сегодня в ТОР. Наверное, это во многом определило успех, почему иностранные инвесторы пошли на Дальний Восток, который всегда рассматривался как территория рискованного инвестирования", — сказал Крутиков.

По мнению Кондратенко, Дальний Восток вряд ли войдет в двадцатку в этом году, но может показать хорошую динамику. "Интереснее намного будет посмотреть по этому рейтингу не то, кто поднялся на какое место, а то, во сколько или на сколько процентов он смог увеличить ли улучшить те или иные показатели. То есть всегда тяжело сравниваться с лучшими. Но по отношению к самому себе прошлого года, думаю, будет колоссальный рост", — добавил он.

Все покажут хорошую динамику

Как считает Кондратенко, в этом году важны будут не столько позиции регионов в двадцатке, сколько общая динамика.

"Мы будем наблюдать в этом году, что все регионы растут и развиваются, но развиваются в большей или меньшей степени. Не думаю, что будут какие-то явные провалы, где какой-то регион станет хуже по определенному показателю в силу того, что не сильно изменялась методика. Рейтинг стал достаточно стабильный, каких-то крайних значений у нас не должно быть. Но все регионы у нас должны продемонстрировать положительную динамику. Но в лидерах окажутся те, кто просто больше развивался, больше вкладывал как в человеческие ресурсы, так и в работу с бизнесом внутри региона", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, хорошую динамику в этом году должны показать Башкирия, Калужская и Новосибирская область.

"Многие регионы наконец осознали, что рейтинг – это не просто инструмент, позволяющий показать себя, а это реальный рабочий инструмент по развитию условий как для инвесторов, так и для малого бизнеса, который развивается в самих регионах", — добавил он.

Белгородская область: многолетняя системная работа

Белгородская область в 2016 году опередила Калужскую и поднялась с третьей на вторую строчку в рейтинге АСИ. Власти региона считают это результатом многолетней системной работы по созданию максимального благоприятствования бизнесу.

"Белгородская область – регион с высоким ресурсным, производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом. Благодаря созданным благоприятным условиям ведения бизнеса на территории региона, ежегодный объем инвестиций в основной капитал с 2011 года превышает 120 миллиардов рублей, а с 2015 года – 140 миллиардов рублей, что составляет около 1% объема инвестиций в целом по Российской Федерации (четвертое место в ЦФО). Основной объем вложений направлен на развитие добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи", — сообщили РИА Новости в отделе инвестиционной деятельности управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородский области.

Тульская область: индустриальный парк и гособорон заказ

Тульская область в прошлом году поднялась с десятого на четвертое место. Тогда еще и.о. главы региона Алексей Дюмин счел повышение региона в рейтинге следствием командной работы регионального правительства.

"Судя по настрою команды, губернатора, насколько мы можем судить, (власти — ред.) не намерены сдавать позиции в этом плане. И активное участие будет в Петербургском форуме. Там новые инвестиционные контракты будут подписаны", — сообщил РИА Новости помощник президента Тульской торгово-промышленной палаты Борис Убогов.

Эксперт привел в качестве примера особую экономическую зону "Узловая", которая была создана в прошлом году. "Якорный резидент индустриального парка — компания Great Wall Motors, строит завод по производству автомобилей марки Haval. Ожидается, что завод будет запущен в 2018 году. Губернатор был недавно в Китае, там переговоры проводились, чтобы активизировать работу в этом направлении. Определенные надежды мы связываем с этим проектом", — сказал он.

Также Убогов подчеркнул роль гособоронзаказа в создании инвестиционного климата региона. "Конечно, это позитивный фактор, что есть определенные заказы и оборонные предприятия работают на полную мощность. Другой вопрос, что нужно думать о том, сколько это продлится. По прогнозам – до 2020 года, но, может, и дольше. И здесь надо будет какие-то меры принимать в плане конверсии", — отметил собеседник.

Олег Кондратенко, напротив, считает, что гособоронзаказ не повлияет не позицию региона в рейтинге. "То, что смена губернатора повлекла большие контракты по госборобронзаказу и инвестиции, это показатель, скорее, именно числовой в плане привлеченных инвестиций на регион, который крайне мало влияет на рейтинг, если я не ошибаюсь, даже практически не влияет. Потому что рейтинг оценивает именно условия, а не пришедшие деньги", — отметил он.

Чувашия: остаться в десятке

Чувашия по итогам 2016 года повысила свое положение в рейтинге на три пункта, шагнув с девятой на шестую строку. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что в планах — остаться в десятке.

"В этой конкурентной среде сложно становится даже удержаться в первой десятке регионов РФ. Не мы оцениваем – оценивают общественные организации, институты гражданского общества. Хочется остаться в числе десяти лучших регионов Российской Федерации, поэтому мы работаем на системной основе, ничего не приукрашивая. Не только слушаем – научились слышать наших предпринимателей", — сообщил Игнатьев.

"Этот национальный рейтинг научил нас новому. Мы проанализировали, какие внутренние резервы для улучшения делового климата (есть в Чувашии — ред.). Мы, оценивая эту ситуацию, улучшили отношения бизнес-сообщества с органами власти", — добавил он.

Кубань рассчитывает сохранить позиции

Глава Кубани Вениамин Кондратьев, чей регион сохраняет седьмую строчку два года подряд, сообщил, что ожидает сохранения текущих позиций.

"В рейтинге мы уже несколько лет находимся на достойном месте, безусловно, и в этом году мы ожидаем как минимум сохранения текущих позиций, это наша приоритетная задача сегодня. Необходимо отметить, что в условиях жесткой конкуренции мы у себя в крае стали создавать более комфортные условия для ведения бизнеса. К примеру, в прошлом году был принят пакет законодательных инициатив, в том числе налоговых преференций, которые в целом способствуют созданию привлекательных условий для работы предпринимательства в регионе", — сообщил Кондратьев.

"Особое внимание в крае уделяется работе с "внутренними" инвесторами. Это тот бизнес, который уже работает в крае. Для этого в каждом районе края создан институт инвестиционных уполномоченных, кроме того мы разработали собственный рейтинг инвестиционной активности муниципалитетов. С одной стороны, это подсказка бизнесу, где сегодня проще и выгодней начать новое дело, с другой – сильный мотиватор для самих муниципальных властей", — добавил он.

Ульяновская область не потеряла привлекательности

Позиция Ульяновской области в рейтинге 2016 года значительно изменилась: регион спустился с пятой до 11 строчки. При этом власти уверены, что область не потеряла в плане экономической привлекательности.

"По факту наша инвестиционная активность не только не упала, но и увеличилась… Цифры, которые мы получили в итоге, были истолкованы не совсем корректно. Формально сумма инвестиций в основной капитал составила 68,9 миллиона рублей, что меньше, чем за 2015 год. Однако если взять цифры в абсолютном выражении в сопоставимых показателях, то Ульяновская область сохранила свое место среди регионов ПФО", — считает председатель правительства региона Александр Смекалкин.

"Ульяновск сделал огромную работу по переформированию как управленческой команды, так и по самой структуре работы с инвесторами. Соответственно, я думаю, что если прошлый год был для них негативным, но негативным в том плане, что были слишком большие вложения, которые не дают краткосрочный результат. В этом году, будем надеяться, все их результаты окупятся, и мы увидим положительную динамику", — считает Кондратенко.

Орловская область: все сложно

Орловская область в 2016 году поднялась с 27-го на 13-е место. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что надеется на сохранение позиций в рейтинге в этом году.

"Хочется верить, что мы свои позиции сохранили. Но нужно понимать, что на сегодняшний день высоки риски вкладывания денег, все более чем сложно. И тот бизнес, который берет кредиты, — это ребята рисковые", — сказал он. При этом губернатор отметил, что политику по привлечению инвесторов регион не сворачивает. Напротив, портфель микрозаймов, предоставляемых региональным правительством, значительно вырос.

В региональном правительстве также надеются на сохранение позиций в рейтинге.

"По результатам проведенной нами предварительной оценки текущих регламентных сроков процедур, используемых для формирования Национального рейтинга, отмечается положительная динамика", — говорится в сообщении правительства Орловской области.

Чечня надеется на лидерство

Власти Чечни, которая в прошлые годы входила в двадцатку, надеются на лидерство в рейтинге в этом году.

"В 2016 году в Чеченской республике за счет внебюджетных инвестиций завершена реализация 134 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15 миллиардов рублей, создано 2150 рабочих мест. Мы полагаем, что по итогам Нацрейтинга, который будет озвучен в самые ближайшие дни на Петербургском международном экономическом форуме, Чеченская республика войдет в число лидеров и займет заслуженное место в рейтинге", — заявил министр экономического развития и торговли региона Абдула Магомадов.

Министр отметил, что для дальнейшего улучшения инвестклимата будут внедрены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. В рамках политики импортозамещения на территории республики реализуются проекты по созданию производственных предприятий, планируется расширить работу по созданию промышленных и агропромышленных парков, а также территорий со специальным правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности.

ЯНАО все равно в лидерах

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа, который в 2016 году опустился в рейтинге с 16-й на 18-ю строчку, отмечают, что регион все равно остается одним из лидеров по привлеченному объему инвестиций в основной капитал. Так, на одного жителя Ямала в 2016 году приходилось 2 миллиарда рублей в виде привлеченных инвестиций.

"Совокупный объем инвестиций в основной капитал на всей территории Арктической зоны Российской Федерации по итогам 2016 года Росстата РФ составил 1,5 триллиона рублей. Из них 72%, или более 1 триллиона, — это инвестиции в основной капитал в Ямало-Ненецком автономном округе", — отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Башкирия работает не ради рейтинга

В прошлом году Башкирия серьезно повысила свои позиции, поднявшись с 40-го на 20-е место. "Но это для нас не самоцель. Мы не работаем ради рейтинга. Для нас главное — создать такие условия, чтобы предпринимателям было удобно и комфортно вести свой бизнес и "жить" на территории республики. По сути, рейтинг является "градусником", который позволяет определить степень эффективности реализуемых мероприятий", — сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития региона.

"У нас реализуются крупные промышленные проекты в нефтепереработке, нефтехимии и производстве минеральных удобрений, в энергетике, в сельском хозяйстве введены крупные объекты по производству яиц, мяса птицы. Построены современные свинокомплексы, селекционно-гибридные центры, комбикормовые цеха. В августе 2017 года запланирован ввод значимого проекта — завода по производству подсолнечного масла", — добавили в министерстве.