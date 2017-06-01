Путин заявил о важности ПМЭФ для международного сотрудничества

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заключенные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества и реализации новых проектов, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям ПМЭФ.

"Уверен, что принятые в ходе Форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключённые на полях Форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов", — передает слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что в ходе форума предстоит обсудить способы укрепления мировой экономики, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий. Сегодняшние изменения требуют от мирового сообщества совершенствования международной архитектуры управления, добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.