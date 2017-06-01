Нефтяной сектор должен быть приватизирован через семь лет, считает Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает что весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие семь лет.

"Уменьшение государственного сектора, увеличение частного сектора — это в наших силах, это наше ещё пока родимое пятно, что мы не сократили ещё государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому. Например, нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Не нужно нам сегодня государственных компаний", — сказал Кудрин, выступая на сессии "Макроэкономическая политика — от стабилизации к росту" в рамках ПМЭФ.