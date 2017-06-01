Посол США посетит ПМЭФ, но выступать не будет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Правительственная делегация США, как и в прошлые годы, не посетит Петербургский международный экономический форум, посол Джон Теффт будет его участником, но выступать на ПМЭФ не планирует, заявила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсен.

"Посол США в РФ Теффт планирует провести два дня в Санкт-Петербурге, встретиться с бизнес-сообществом США и посетить некоторые мероприятия ПМЭФ. Он также посетит консульство США и встретится с его сотрудниками. Посол посещает ПМЭФ в этом году в качестве участника, но не будет спикером на форуме. Как и в предыдущие годы, из Вашингтона не будет правительственной делегации США",- сказала Олсен.

В первый день ПМЭФ дискуссионный клуб "Валдай" проведет сессию "Глобализация по-новому: каждый сам за себя?", посвященную будущему мировой торговли и мировой экономики при новом президенте США Дональде Трампе. Ее участником заявлен генеральный директор американо-российского делового совета Дэниел Расселл.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.