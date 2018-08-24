RT провел мастер-класс по созданию панорамного контента для азиатских СМИ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Телеканал RT совместно с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом (ABU) провел для журналистов и продюсерских компаний стран Азии мастер-класс по созданию панорамного видеоконтента.

В мероприятии участвовали представители CGTN (Китай), RRI (Индонезия), Вang Production (Сингапур) и других крупных медиакомпаний региона. Члены команды проекта RT360 поделились с коллегами опытом и советами, показали камеры, с которыми работают, и помогли гостям создать собственные VR-сюжеты.

"Совместный проект RT360 и ABU очень важен для нас с точки зрения сотрудничества с Россией, а также знакомства с новейшими технологиями. Мы в восторге от того, как широко и успешно RT применяет цифровые технологии, и как он смог создать такую устойчивую и постоянно растущую аудиторию своего панорамного VR-контента на мировом уровне", — сказала основатель сингапурской компании Bang Productions Кейко Бэнг.

RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT "отправил" зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. В октябре 2017-го RT представил в рамках "Космоса 360" SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе.

Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 220 видео.