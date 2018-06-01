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Sputnik принял участие в Медиасаммите стран ШОС в Пекине

11:5001.06.2018
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© Фото : Global Times OnlineМедиасаммит стран ШОС в Пекине. 1 июня 2018Медиасаммит стран ШОС в Пекине. 1 июня 2018
© Фото : Global Times Online

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло участие в Медиасаммите стран ШОС, который состоялся 1 июня в Пекине по инициативе Пресс-канцелярии Госсовета КНР. Заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов представил агентство на площадке мероприятия, в рамках которого он и главный редактор Global Times Ху Сицзинь, представляющий онлайн-версию издания, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между двумя СМИ.

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"Подписанный документ позволит укрепить договоренности сторон по обмену информационными и аналитическими материалами с целью предоставления читателям более полной информационной картины, связанной с внутренней и международной повесткой России и Китая", — отметил Антон Анисимов по итогам подписания документа.

"Наращивание сотрудничества Global Times Online и Sputnik позволит народу Китая услышать голос России, в тоже время оперативно донести до россиян информацию о Китае. Кроме того, партнерство наших СМИ укрепит общественное мнение об успешном российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Уверен, что расширение информационного обмена даст журналистам России и Китая возможности для представления взаимовыгодных отношений обеих стран в наилучшем свете", — подчеркнул Ху Сицзинь.

© Фото : Global Times OnlineМеждународное информационное агентство и радио Sputnik на Медиасаммите стран ШОС в Пекине. 1 июня 2018
© Фото : Global Times Online
Международное информационное агентство и радио Sputnik на Медиасаммите стран ШОС в Пекине. 1 июня 2018

В рамках медиафорума участники обсудили современные тренды развития медиа и наметили единые подходы к вопросу развития общего информационного пространства ШОС. В мероприятии также приняли участие представители СМИ стран ШОС, медиаэксперты и руководители профильных государственных ведомств из стран региона.

Логотип информационного агентства Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Sputnik — информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 млн.

Global Times Online создан при совместном участии интернет-портала "Жэньминьван" и редакции газеты Global Times. Официальный запуск проекта онлайн состоялся в ноябре 2007 года. Портал стал новостным ресурсом, утвержденным новостным сайтом центрального уровня и информационным бюро Госсовета КНР. Портал является информационной платформой, через которую китайский народ может следить за обстановкой в мире и обмениваться информацией. В течение многих лет Global Times Online является мощной медиа платформой, производящей оригинальный контент. Сеть Global Times Online охватывает весь мир и в оперативном режиме транслирует позицию Китая по разным международным вопросам. Кроме того, Global Times Online долгое время занимает ведущие позиции среди информационных порталов Китая.

 

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