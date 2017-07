"Голос российского влияния": WP рассказала о редакции радио Sputnik в CША

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У американских радиослушателей появилась возможность услышать голос "российского влияния" на внутреннюю политику США — в стране начало вещание радио Sputnik, пишет газета The Washington Post.

"Я уверен, вы о нас многое слышали. А теперь вы можете нас послушать", — приводит издание слова руководителя редакции Sputnik в США Миндии Гавашели.

Круглосуточное вещание радио Sputnik в Вашингтоне на FM-волнах началось с 1 июля. Радиовещание также осуществляется в цифровых форматах DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, а также в интернете. Программная сетка включает в себя новостные блоки и тематические программы — от политических ток-шоу до экспертной аналитики в области экономики и финансов.

"Возможности, которые даются здесь, бесценны. Аналогичные Washington Post и New York Times издания по всему миру не дают многим высказаться", — приводит WP слова журналиста Юджина Париэра, баллотировавшегося в городской совет Вашингтона от партии "зеленых". На Sputnik он ведет передачу By Any Means Necessary в которой акцент делается на мнения молодежи и активистов движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении темнокожего населения.

С консервативных позиций разговор в эфире ведет бывший репортер портала Breitbart Ли Странахан: он с коллегой делает политическое ток-шоу "Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan). На радиостанции он оказался по нескольким причинам: во-первых, это — не традиционное СМИ, принадлежащее крупной корпорации, что оказалось для консерватора принципиальным пунктом, во вторых, он убежден, что американцы ошибаются, считая Россию врагом.

"Мы не можем без пугала. Здесь принято считать, что у американца должны волосы вставать дыбом от страха перед Россией, но я с этим не согласен", — говорит Странахан. По его словам, тема о "российском вмешательстве" в американские выборы — "полная чушь", поэтому он и работает на радиостанции.

Сотрудники редакции не боятся, что критики причислят их к "российской пропаганде". "Все, что я могу сделать — говорить о том, во что я верю, люди сами решат, критиковать меня или нет", — уверен Странахан. Руководитель редакции Sputnik в США указывает, что спонсирование правительствами международной журналистики — общемировая практика, взять хотя бы британскую корпорацию Би-Би-Си.

"Если бы мы были инструментом дезинформационной кампании, то я бы об этом уже знал", — подчеркивает Гавашели.

Sputnik (sputniknews.com) — международное новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами. Sputnik включает в себя сайты на 30+ языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.