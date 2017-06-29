Sputnik и Вьетнамское информагентство заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" заключило соглашение о сотрудничестве информационного агентства Sputnik и Вьетнамского информационного агентства.

Подписание произошло в присутствии президентов двух стран. С российской стороны документ подписал глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, с вьетнамской – гендиректор Вьетнамского информагентства Нгуен Дык Лой.

Президент России Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент Вьетнама будет находиться в России с визитом с 28 июня по 1 июля.

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