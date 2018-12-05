На конференции в Вене обсудили приоритеты в развитии ЦБП и ЛПК

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приоритеты в развитии целлюлозно-бумажной промышленности и лесного комплекса обсудили на открывшейся в Вене IV Международной Конференции "Целлюлозно-бумажная промышленность России — новые реалии, новые возможности", сообщает Лесопромышленный комплекс России.

"Сейчас мы рассматриваем пять потенциальных инвестиционных проектов по созданию целлюлозно-бумажных производств с объемом 4,5 миллиона тонн выпуска целлюлозы и инвестициями порядка 580 миллиардов рублей. Эти проекты заявлены крупными игроками рынка в различных регионах страны и выбраны с учётом наличия лесных ресурсов, изложенных в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Учитывая экспортную ориентацию продукции ЦБП, создание новых производственных мощностей повлечет существенное увеличение показателей объемов производства и экспорта продукции лесопромышленного комплекса", — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Речь идет о проектах по организации новых целлюлозно-бумажных мощностей в Красноярском крае (SegezhaGroup — 1,3 миллиона тонн целлюлозы, инвестиции — 156 миллиардов рублей, "Краслесинвест" — 830 тысяч тонн целлюлозы, инвестиции — 102 миллиарда рублей), Хабаровском крае (RFP Групп — 500 тысяч тонн целлюлозы, инвестиции — 90 миллиардов рублей), Вологодской области ("СВЕЗА" — 1,3 тысячи тонн целлюлозы, инвестиции — 150 миллиардов рублей) и Иркутской области (Группа "Илим" — 600 тысяч тонн целлюлозы, инвестиции — 78 миллиардов рублей).

По данным Минпромторга России, наиболее привлекательными рыночными сегментами для целлюлозно-бумажной промышленности до 2030 являются рынок целлюлозы в Китае и Индии —потенциальная рыночная возможность для России по хвойной целлюлозе составляет 10 миллионов тонн, по лиственной̆ целлюлозе — 6-7 миллионовтонн. На внутреннем рынке приоритетными направлениями являются сегменты санитарно-гигиенических изделий, потребительского и макулатурного картонов — потенциальная рыночная возможность по СГИ — 600 тысяч тонн, потребительский картон — 200 тысяч тонн, макулатурный картон — 600 тысяч тонн.

Конференция "Целлюлозно-бумажная промышленность России" проводится по инициативе Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, ТПП РФ и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО) при поддержке Минпромторга России.

В Лесопромышленном комплексе отмечают, что мероприятие в Вене стало эффективной площадкой для коммуникации руководителей органов государственной власти, бизнес-структур, лесной и целлюлозно-бумажной отраслей, производителей оборудования и покупателей продукции ЦБП.