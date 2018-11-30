Награждение победителей Всероссийского конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ – 2018".

Лучшие СМИ и журналисты, пишущие о лесной промышленности, получили призы Всероссийского конкурса СМИ "PROЛЕСПРОМ – 2018" на церемонии в МИА "Россия сегодня". Конкурс организован по инициативе Минпромторга. Среди номинаций — "Лучший материал, посвященный профессии в сфере ЛПК России", "Лучший материал о рынке продукции глубокой переработки леса (внешний рынок)" и "Лучший материал, популяризующий тему ЛПК России в мире". Призы финалистам и победителям вручили представители Минпромторга и эксперты отрасли.