Юбилейная 30-я выставка "Мебель-2018" проходит в Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Лидия Кошкина. Почти 800 компаний из 28 стран мира принимают участие в тридцатой юбилейной выставке "Мебель-2018", которая проходит с 19 по 23 ноября в Москве в Экспоцентре, сообщил заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Михаил Толкачев.

"Количество компаний-участников растет ежегодно. В этом году участвуют 782 компании из 28 стран мира, из них 552 компании из России. Национальные экспозиции представили компании из Германии, Румынии и Южной Кореи", — сказал Толкачев на церемонии открытия выставки.

Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ Евгений Рыжов отметил, что Минпромторг оказывает активную поддержку российским производителям мебели.

"Мы ратуем за всех участников выставки, но в первую очередь, конечно, за российских производителей. Несмотря на сложную ситуацию с внутренним спросом, благодаря высочайшему качеству продукции, которую производят наши предприятия, мы постепенно наращиваем производство", — сказал Рыжов.

Говоря о новинках, представленных на выставке, замдиректора Экспоцентра Михаил Толкачев отметил, что в этом году на выставке представлены коллективные экспозиции Воронежской, Калужской, Костромской, Пензенской и Ульяновской областей.

"Очень важно, что власти этих регионов финансово поддерживают локальные компании, чтобы у них была возможность представить свою продукцию на российском рынке и на экспорт", — отметил Толкачев.

Он добавил, что в этом году на выставке представлены десять тематических салонов, в частности салон "Звезды будущего", где презентована авторская продукция мебельных бюро, дизайн-ателье и небольших столярных мастерских. Кроме того, на выставке работает центр по подбору персонала, а также проект "Экспоцентр" — за выставки без контрафакта".

"Проект "Экспоцентр — за выставки без контрафакта" работает уже десять лет. Профессиональные юристы готовы помочь российским компаниям, которые считают, что их интеллектуальные права нарушены. Практически на каждой выставке наши юристы помогают компаниям защитить свои права на интеллектуальную собственность", — сказал Толкачев.

В этом году в рамках выставки "Мебель-2018" впервые состоятся Всероссийский форум "RusМебель. Перезагрузка-2018", посвященный развитию мебельной и деревообрабатывающей промышленности, и III Международный форум инноваций в промышленном дизайне PUSHKA. Кроме того, на выставке пройдет пленарное заседание на тему "Мебельная индустрия 4.0: Сделано в России" с участием представителей Минпромторга России, ТПП РФ, отраслевых ассоциаций и будут подведены итоги XIII Национальной премии в области промышленного дизайна мебели "Российская Кабриоль".