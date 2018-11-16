Российские лесопромышленники на выставке China Import Expo 2018

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В 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиардов долларов. В настоящее время доля продукции ЛПК составляет 10,7% от общего российского экспорта в Китай.