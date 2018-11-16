Сотрудничество России и Китая в сфере лесного комплекса развивается в соответствии с Программой российско-китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов.
Российские лесопромышленники на выставке China Import Expo 2018
12:2516.11.2018
(обновлено: 12:33 16.11.2018)
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© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»Российские лесопромышленные компании приняли участие в Первой международной выставке импортных товаров и услуг China Import Expo 2018, которая прошла в ноябре в Шанхае.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
Российские лесопромышленные компании приняли участие в Первой международной выставке импортных товаров и услуг China Import Expo 2018, которая прошла в ноябре в Шанхае.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»Национальный российский стенд площадью 256 квадратных метров на выставке China Import Expo 2018 представлял различные отрасли отечественной промышленности.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
Национальный российский стенд площадью 256 квадратных метров на выставке China Import Expo 2018 представлял различные отрасли отечественной промышленности.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»В интерактивном формате на стенде был представлен и лесопромышленный комплекс России под брендом Russian Timber Industry.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
В интерактивном формате на стенде был представлен и лесопромышленный комплекс России под брендом Russian Timber Industry.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»Лесопромышленники, вошедшие в состав бизнес-миссии Минпромторга России, провели переговоры с профильными ассоциациями и предприятиями Китая. Так, ГК "УЛК" и Zhejiang Materials Industry Senhua Group заключили соглашение о поставках пиломатериалов объёмом 220 тысяч кубометров в год.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
Лесопромышленники, вошедшие в состав бизнес-миссии Минпромторга России, провели переговоры с профильными ассоциациями и предприятиями Китая. Так, ГК "УЛК" и Zhejiang Materials Industry Senhua Group заключили соглашение о поставках пиломатериалов объёмом 220 тысяч кубометров в год.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»Еще две компании КНР проявили интерес к российской целлюлозно-бумажной промышленности. Yibo Foundation Group рассматривает возможность инвестиций в строительство ЦБК в Лесосибирске (Красноярский край), а Шанхайская Ассоциация по торговле древесной продукцией заинтересована в импорте российской целлюлозы.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
Еще две компании КНР проявили интерес к российской целлюлозно-бумажной промышленности. Yibo Foundation Group рассматривает возможность инвестиций в строительство ЦБК в Лесосибирске (Красноярский край), а Шанхайская Ассоциация по торговле древесной продукцией заинтересована в импорте российской целлюлозы.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»Российские участники посетили Научно-технологический парк в уезде Куньшань, который считается одним из самых быстроразвивающихся регионов КНР. Они обсудили с представителями местной администрации возможность открытия российского технопарка, где будут представлены уникальные продукты и технологии.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
Российские участники посетили Научно-технологический парк в уезде Куньшань, который считается одним из самых быстроразвивающихся регионов КНР. Они обсудили с представителями местной администрации возможность открытия российского технопарка, где будут представлены уникальные продукты и технологии.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»В 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиардов долларов. В настоящее время доля продукции ЛПК составляет 10,7% от общего российского экспорта в Китай.
© Фото : «Лесопромышленный комплекс России»
В 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиардов долларов. В настоящее время доля продукции ЛПК составляет 10,7% от общего российского экспорта в Китай.
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