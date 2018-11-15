Четырехэтажный многоквартирный дом из дерева сдадут в строй в Торжке

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Первый в России деревянный четырехэтажный многоквартирный жилой дом общей площадью три тысячи квадратных метров будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года в Торжке, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

"Это — новое поколение домов из экологически чистых композитных материалов на основе древесины с уникальными прочностными характеристиками. Такие каркасно-панельные дома долговечны и не теряют свою привлекательность со временем. Дома получаются не только экологичными, но еще и энергоэффективными", — говорится в пресс-релизе.

В Лесопромышленном комплексе отмечают, что затраты на отопление таких домов минимальны. Другим неоспоримым преимуществом подобных домов является высокая скорость монтажа. Монтаж домов можно проводить в любое время года. Благодаря применению в строительстве конструкций и панелей на основе древесины, такие дома не требуют устройства усиленных фундаментов и тяжелого подъемно-транспортного оборудования при монтаже.

Ранее в Торжке уже успешно реализованы два проекта по строительству трехэтажных многоквартирных каркасно-панельных домов из древесных материалов своего производства.

Деревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса, заложенное в стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Развитие деревянного домостроения способствует расширению линейки продукции глубокой переработки леса в России, стимулирует предприятия использовать древесину как высокотехнологичный материал. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности, в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения.

Для строительства многоэтажных домов совместно с Минстроем разработаны стандарты на новые виды материалов, в которых усовершенствованы требования к проектированию деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства будут распространяться на многоквартирные жилые дома и общественные здания — школы, детские сады, медицинские организации, а также на здания административного и офисного назначения.