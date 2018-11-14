Выставка "Лесдревмаш-2018" и форум "Лес и человек" в "Экспоцентре"

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На форуме поднимались темы сотрудничества в лесном секторе России и Китая. "Лес — это основной источник богатства для всего человечества. Ответственное лесопользование – это использование лесных ресурсов в полной мере: в строительстве, жизнеобеспечении, энергетике, фармацевтике и экологии", — отметил заместитель председателя Национальной Федерации лесной промышленности КНР Фэнь Дзянпинь.