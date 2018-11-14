В московском ЦВК "Экспоцентр" прошла 17-я выставка "Лесдревмаш-2018". Ключевым событием деловой программы выставки стал 9-й Международный форум "Лес и человек".
Выставка "Лесдревмаш-2018" и форум "Лес и человек" в "Экспоцентре"
18:0114.11.2018
(обновлено: 18:03 14.11.2018)
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© Фото : АО "Экспоцентр"В рамках "Лесдревмаша" передовую технику, новейшие технологии и оборудование для деревообрабатывающей индустрии представили 350 компаний из 25 стран.
© Фото : АО "Экспоцентр"
В рамках "Лесдревмаша" передовую технику, новейшие технологии и оборудование для деревообрабатывающей индустрии представили 350 компаний из 25 стран.
© Фото : АО "Экспоцентр"Среди экспонентов — 130 представителей российской индустрии. Форум деревообрабатывающей промышленности представляет собой барометр отрасли и является инструментом прямого маркетинга, что объясняет возросший интерес к нему.
© Фото : АО "Экспоцентр"
Среди экспонентов — 130 представителей российской индустрии. Форум деревообрабатывающей промышленности представляет собой барометр отрасли и является инструментом прямого маркетинга, что объясняет возросший интерес к нему.
© Фото : АО "Экспоцентр""Лесдревмаш" традиционно сохраняет высокий уровень международного участия. Национальные экспозиции в "Экспоцентр" привезли Германия, Италия, Испания, Финляндия.
© Фото : АО "Экспоцентр"
"Лесдревмаш" традиционно сохраняет высокий уровень международного участия. Национальные экспозиции в "Экспоцентр" привезли Германия, Италия, Испания, Финляндия.
© Фото : АО "Экспоцентр"Как отметил на церемонии открытия руководитель АО "Экспоцентр" Сергей Беднов, особый интерес российских и западных партнеров вызывает машинооборудование для переработки древесины.
© Фото : АО "Экспоцентр"
Как отметил на церемонии открытия руководитель АО "Экспоцентр" Сергей Беднов, особый интерес российских и западных партнеров вызывает машинооборудование для переработки древесины.
© Фото : Лесопромышленный комплекс РоссииПрограмму форума "Лес и человек" открыла панельная дискуссия "Российский лесной сектор в мире", посвященная обсуждению и поиску новых "точек роста" лесопромышленного комплекса России.
© Фото : Лесопромышленный комплекс России
Программу форума "Лес и человек" открыла панельная дискуссия "Российский лесной сектор в мире", посвященная обсуждению и поиску новых "точек роста" лесопромышленного комплекса России.
© Фото : Лесопромышленный комплекс России"Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса России по итогам этого года ожидается на уровне 12 миллиардов долларов. ЛПК — одна из ведущих отраслей в России, наряду с металлургией и химической промышленностью", — сообщил директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений Рыжов.
© Фото : Лесопромышленный комплекс России
"Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса России по итогам этого года ожидается на уровне 12 миллиардов долларов. ЛПК — одна из ведущих отраслей в России, наряду с металлургией и химической промышленностью", — сообщил директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений Рыжов.
© Фото : Лесопромышленный комплекс РоссииПредседатель Комитета по природопользованию, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев: "Важнейшим направлением является создание в России собственной системы сертификации древесины. Это не только защитит нашу отрасль от незаконной лесозаготовки, но и гарантирует независимость нашей экспортной политики".
© Фото : Лесопромышленный комплекс России
Председатель Комитета по природопользованию, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев: "Важнейшим направлением является создание в России собственной системы сертификации древесины. Это не только защитит нашу отрасль от незаконной лесозаготовки, но и гарантирует независимость нашей экспортной политики".
© Фото : Лесопромышленный комплекс РоссииНа форуме поднимались темы сотрудничества в лесном секторе России и Китая. "Лес — это основной источник богатства для всего человечества. Ответственное лесопользование – это использование лесных ресурсов в полной мере: в строительстве, жизнеобеспечении, энергетике, фармацевтике и экологии", — отметил заместитель председателя Национальной Федерации лесной промышленности КНР Фэнь Дзянпинь.
© Фото : Лесопромышленный комплекс России
На форуме поднимались темы сотрудничества в лесном секторе России и Китая. "Лес — это основной источник богатства для всего человечества. Ответственное лесопользование – это использование лесных ресурсов в полной мере: в строительстве, жизнеобеспечении, энергетике, фармацевтике и экологии", — отметил заместитель председателя Национальной Федерации лесной промышленности КНР Фэнь Дзянпинь.
© Фото : АО "Экспоцентр"Как отмечают эксперты-участники форума, среди главных задач отрасли — развитие глубокой переработки древесины, деревянного домостроения и биотопливных технологий, создание новых целлюлозно-бумажных мощностей.
© Фото : АО "Экспоцентр"
Как отмечают эксперты-участники форума, среди главных задач отрасли — развитие глубокой переработки древесины, деревянного домостроения и биотопливных технологий, создание новых целлюлозно-бумажных мощностей.
© Фото : АО "Экспоцентр"Участники форума обсудили также работу лесопромышленных предприятий на территориях лесов малых народов, а также вопросы утилизации отходов лесопильных заводов России.
© Фото : АО "Экспоцентр"
Участники форума обсудили также работу лесопромышленных предприятий на территориях лесов малых народов, а также вопросы утилизации отходов лесопильных заводов России.
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