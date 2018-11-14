В Москве обсудят вопросы развития мебельной промышленности

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новые решения в области автоматизации производства, интеграция в глобальное интернет-пространство, реальные примеры модернизации производств под "индустрию 4.0" и другие актуальные вопросы отрасли планируется обсудить на пленарном заседании "Мебельная индустрия 4.0: Сделано в России", которое пройдет в понедельник, 19 ноября, в рамках деловой программы 30-ой международной выставки "Мебель, фурнитура и обивочные материалы", которая состоится в ЦВК "Экспоцентр" в Москве, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

Впервые обширная деловая и конкурсная программа выставки объединена во Всероссийский форум "RusМебель. Перезагрузка-2018". В работе Форума примут участие представители крупнейших плитных и фанерных предприятий, представители мебельного бизнеса, ученые, специалисты отрасли и иностранные коллеги. Организаторами Форума выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и АО "Экспоцентр".