Архангельская группа компаний "УЛК" поставит в Китай продукцию на $50 млн

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Группа компаний "УЛК" (Архангельская область) и китайская ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY SENHUA GROUP CO., LTD заключили соглашение о поставках пиломатериалов объёмом 220 тысяч кубометров в год, сумма контракта составила 50 миллионов долларов, сообщает Лесопромышленный комплекс Росси, подводя итоги организованной Минпромторгом России бизнес-миссии в рамках международной выставки China Import Expo 2018, которая проходит в Шанхае.

"Еще две китайские компании проявили интерес к российской целлюлозно-бумажной промышленности. Yibo Foundation Group рассматривает возможность инвестиций в строительство ЦБК в Лесосибирске (Красноярский край), а Шанхайская Ассоциация по торговле древесной продукцией сообщила о необходимости в импорте российской целлюлозы",- говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова, Китай зарекомендовал себя как надежный партнер, заинтересованный в дальнейшем развитии торговых отношений с Россией.

"В лесной отрасли действует программа российско-китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов. На протяжении последних лет мы наблюдаем положительную динамику как в наращивании взаимодействия, так и в увеличении товарооборота продукции лесопромышленного комплекса", — отметил чиновник.

В рамках бизнес-миссии российские представители посетили научный технологический парк в уезде Куньшань, который считается одним из самых экономически успешных и быстроразвивающихся регионов Китая.

Лесопромышленный комплекс напоминает, что в 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов, из которого объем экспорта — 4,2 миллиарда долларов, импорта — 635 миллионов долларов. Объем экспортных поставок в 2017 году увеличился на 23%. В настоящее время доля продукции ЛПК составляет 10,7% от общего российского экспорта в Китай.