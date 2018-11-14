Российские лесопромышленные компании едут с бизнес-миссией в Японию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представители российских лесопромышленных компаний посетят Токио с 20 по 22 ноября с бизнес-миссией, нацеленной на укрепление взаимовыгодного росийско-японского партнерства в отрасли и обмен опытом в сфере технологий деревянного домостроения, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

На данный момент Япония входит в тройку стран-лидеров по импорту продукции российского лесопромышленного комплекса. По итогам 2017 года экспорт продукции ЛПК в Японию составил 504,8 миллиона долларов, что на 23% больше аналогичного показателя 2016 года. Кроме того, Япония — один из мировых лидеров в направлении деревянного домостроения, активно использующая самые современные технологии.

В рамках бизнес-миссии представители Минпромторга России обсудят вопросы содействия развитию торговых отношений, в частности повышению доли российского экспорта продукции компаний ЛПК, с торговым представителем РФ в Японии и проведут встречу в министерстве сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии по вопросам взаимовыгодного сотрудничества стран в сфере лесной промышленности и государственного регулирования.

В Токио российские компании посетят выставку Japan Home & Building Show, выставку домов "TVK Housing Plaza Yokohama" в Йокогаме (61 модельный дом, построенный 35 ведущими японскими строительными компаниями) и осмотрят павильон умного здорового дома Smart Welness House в Цуруми. Smart Wellness House — это реализованная концепция жилого дома, в строительстве которого широко применена древесина (древесные строительные материалы, окна, двери, напольные покрытия). Дом выполнен с применением энергосберегающих материалов и отличается высокой степенью герметичности и теплоизоляции.

В рамках деловой программы российские компании также проведут встречу с одной из лидирующих японских строительных компаний — SUMITOMO FORESTRY CO. LTD. Компания планирует к 2041 году построить самый высокий в мире 70-ти этажный деревянный небоскреб.

Также в деловую программу войдут встреча с торговой компанией Tairiku — Trading Co. Ltd. и Japan Plywood Inspection Corporation (JPIC) по вопросам Японских Сельскохозяйственных Стандартов JAS. Ассоциация занимается сертификацией клееной продукции (фанера, ЛВЛ, клееный брус и прочее). В ходе встречи обсудят вопросы спецификации и требований к ввозимой в Японию продукции.