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Лесопромышленный комплекс России

Внутренняя Монголия готова инвестировать проекты в сфере лесопереработки

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДревесинаДревесина
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ШАНХАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Автономный район Внутренняя Монголия в Китае нуждается минимум в 1,5 миллионах кубических метров древесины в год, в связи с чем власти этого региона готовы инвестировать проекты в сфере лесопереработки в Красноярском крае, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов на полях первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

Вырубка леса
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Мы (с китайской стороной — ред.) обсуждаем вопросы по глубокой переработке древесины. Красноярский край обладает самыми большими объемами лесов среди 85 субъектов РФ, у нас сейчас заготавливается чуть более 20 миллионов кубометров древесины в год, а разрешенная лесосека составляет 82 миллиона, то есть почти 60 миллионов кубических метров еще не вовлечено", — рассказал Цыкалов.

При этом, по его словам, "при глубокой переработке древесины мы можем вовлекать отходы лесозаготовки, лесопиления, деревообработки, а их порядка 50%, то есть из 20 миллионов — 10 миллионов это только отходы, которые можно пускать на развитие энергетики, вырабатывания тепловой, электрической энергии в тех районах, которые оторваны от линии центрального энергоснабжения".

"Здесь, в Китае, я провел переговоры с рядом компаний, занимающихся лесом, в том числе и с одной ведущей компанией из Пекина. Что касается автономного района Внутренняя Монголия, у них потребность не менее 1,5 миллионов кубических метров древесины в год, поэтому они готовы финансировать в этот проект", — сообщил он.

Цыкалов подчеркнул, что российская сторона поставила ряд задач по проекту в сфере лесопереработки. "Во-первых, это регистрация на территории края, основные рабочие места — красноярские специалисты, использование нашей инфраструктуры, производящей строительные материалы, металлоконструкции, строительные компании, все это должно быть красноярским", — пояснил зампред регионального правительства.

Первое китайское международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, в нем участвуют более 3 тысяч компаний из примерно 130 стран и регионов. На церемонии открытия ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет активно наращивать импорт, снижать таможенные пошлины, способствовать созданию благоприятной бизнес среды, а также защищать права и интересы иностранных компаний.

 

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Лесопромышленный комплекс России
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