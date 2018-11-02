Выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" пройдет в Экспоцентре

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Тридцатая, юбилейная международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы — 2018" пройдет с 19 по 23 ноября в Москве в ЦВК "Экспоцентр", сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

"Выставка уже много лет является главным отраслевым событием России: более 650 российских производителей из всех регионов РФ и представителей из 70 стран мира стали экспонентами выставки. Ежегодно выставку посещают более 40 тысяч специалистов". — говорится в пресс-релизе.

Деловая и конкурсная программа выставки впервые объединена во Всероссийский форум "RusМебель. Перезагрузка-2018", посвященный развитию мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Организатором форума выступает АМДПР при поддержке Минпромторга.

Цель Форума — дать возможность бизнесу на разных дискуссионных площадках обсудить и сформулировать пути решения назревших проблем, выработать их приоритетность, оценить эффективность.

Кроме того, в рамках Форума пройдет подведение итогов XIII Национальной премии в области промышленного дизайна мебели "Российская Кабриоль". Премия является старейшей и самой авторитетной наградой в отечественной мебельной индустрии. За последние 10 лет в конкурсе приняли участие более 1500 компаний, а ее победителями стали признанные отечественные производители мебели и элементов интерьера.