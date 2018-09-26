Выданы первые в России кредиты с госсубсидией на покупку деревянных домов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Покупатели заказали у одной из российских строительных компаний первые комплекты быстровозводимых деревянных домов, используя банковский заем по сниженной на 5% льготной кредитной ставке, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

В марте 2018 года было подписано постановление правительства РФ "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления".

По отзывам покупателей, процедура получения кредита оказалось достаточно проста, его одобрение заняло не более 2 дней. Все документы были оформлены сотрудниками предприятия, так что клиентам даже не пришлось посещать офис банка.

Механизм предусматривает возможность получения кредита без залога и поручителей. Клиент перечисляет на предприятие аванс в размере 10% от суммы комплекта, оставшуюся часть банк переводит на расчетный счет производителя.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на представителя стройкомпании, процедура субсидирования выстроена так, чтобы отсечь недобросовестных подрядчиков и предоставить клиенту в течение 4 месяцев капитальный деревянный коттедж, произведенный на заводе по современным технологиям.