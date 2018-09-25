Выставку в "Сокольниках" посетили более 25 тыс человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Завершившую работу в московском парке "Сокольники" интерактивную площадку "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" посетили более 25 тысяч человек, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

Проект был организован министерством промышленности и торговли в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России. Интерактивная площадка функционировала в течение месяца. На ней предоставлялась возможность ознакомиться с образцами современных материалов из древесины, применяемых при строительстве домов, узнать больше о новейших технологиях деревянного домостроения и получить сведения о российских компаниях, производящих продукцию в этом направлении.

"Деревянное домостроение в России имеет богатые традиции. На протяжении столетий мы строили из дерева буквально все и знали в этом толк: деревянные дома возводились на века. Лишь последние несколько десятилетий в России стали отдавать предпочтение другим материалам. Но сегодня применение в строительстве древесины — проверенного временем материала — снова набирает обороты. Наблюдается активный интерес к этому направлению со стороны населения, и мы намерены постепенно расширять практику деревянного домостроения в России", — сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

В рамках проекта были организованы мастер-классы. Посетителям была предоставлена возможность с помощью пневмопистолета построить деревянный дом и собрать 3D-модели деревянных игрушек.

Деревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Минпромторгом совместно с представителями бизнеса.