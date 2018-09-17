Более 20 тысяч человек посетили выставку деревянного домостроения в Москве

Более 20 тысяч человек посетили выставку деревянного домостроения в Москве

Более 20 тысяч человек посетили выставку деревянного домостроения в Москве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили интерактивную площадку "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" с момента ее открытия — 30 августа — в московском парке "Сокольники", говорится в пресс-релизе Лесопромышленного комплекса России.

Проект организован Минпромторгом России в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России.

Интерактивная площадка, разделена на тематические зоны. На выставочных стендах представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения. Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома представлена на электронных тач-панелях. Кроме того, представители компаний-производителей в выходные дни отвечают на вопросы посетителей и рассказывают о современных технологиях, применяемых при возведении деревянных конструкций.

© Фото : Лесопромышленный комплекс России Выставка деревянного домостроения в Москве © Фото : Лесопромышленный комплекс России Выставка деревянного домостроения в Москве

"Специально разработанный сеанс виртуальной реальности пользуется особой популярностью среди посетителей: с помощью VR-очков можно оказаться в современном деревянном доме и под руководством специалистов изучить его изнутри и снаружи. По данным организатора, количество человек, прошедших сеанс виртуальной реальности, уже превышает 2 тысячи человек". — говорится в пресс-релизе.

© Фото : Лесопромышленный комплекс России Выставка деревянного домостроения в Москве © Фото : Лесопромышленный комплекс России Выставка деревянного домостроения в Москве

Для самых маленьких посетителей интерактивной площадки по выходным проходят мастер-классы. На день города Москвы представители Клуба промышленных дизайнеров подарили детям и их родителям возможность принять участие в строительстве деревянного дома. С помощью пневмопистолета участники возводили дом своей мечты из деревянных дощечек. Также посетители активно участвовали в сборке деревянных 3D-моделей игрушек: машин, самолетов, мотоциклов. Каждый собравший модель гость площадки смог забрать игрушку домой в качестве сувенира. В общей сложности, мастер-классы посетили более двух с половиной тысяч человек.

Интерактивная площадка "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" продолжит работу до 23 сентября включительно.