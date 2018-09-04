Технологии деревянного домостроения показали в Сокольниках

"Одна из важнейших целей проекта — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. Деревянный дом сегодня — это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения", — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.