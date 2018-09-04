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Лесопромышленный комплекс России

Технологии деревянного домостроения показали в Сокольниках

(обновлено: 13:14 04.09.2018)
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Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Одна из важнейших целей проекта — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. Деревянный дом сегодня — это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения", — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
"Одна из важнейших целей проекта — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. Деревянный дом сегодня — это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения", — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИнформация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома представлена на электронных тач-панелях.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома представлена на электронных тач-панелях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПроект организован Министерством промышленности и торговли для поддержки развития деревянного домостроения в России.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Проект организован Министерством промышленности и торговли для поддержки развития деревянного домостроения в России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИнтерактивная площадка, одна из важнейших целей которой — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения, будет функционировать на протяжении месяца.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Интерактивная площадка, одна из важнейших целей которой — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения, будет функционировать на протяжении месяца.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаОна разделена на тематические зоны, помимо информационной зоны и стендов с образцами продукции включает в себя зону отдыха и площадку для погружения в виртуальную реальность.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Она разделена на тематические зоны, помимо информационной зоны и стендов с образцами продукции включает в себя зону отдыха и площадку для погружения в виртуальную реальность.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаСпециально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и изучить его изнутри и снаружи.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Специально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и изучить его изнутри и снаружи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаНа интерактивной площадке представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
На интерактивной площадке представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИнформация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома представлена на электронных тач-панелях.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома представлена на электронных тач-панелях.
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Сегодня деревянные конструкции являются основой малоэтажного жилищного строительства в мире, и мы также стремимся к активному развитию этого направления в России", — сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на выставке Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
"Сегодня деревянные конструкции являются основой малоэтажного жилищного строительства в мире, и мы также стремимся к активному развитию этого направления в России", — сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЗаместитель министра подчеркнул, что проект позволяет показать людям, что сегодня деревянное домостроение в России — это высокотехнологичное и перспективное направление.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Заместитель министра подчеркнул, что проект позволяет показать людям, что сегодня деревянное домостроение в России — это высокотехнологичное и перспективное направление.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаКроме того, выступая на открытии интерактивной площадки "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" он сообщил, что Минпромторг России предложил ввести 30-процентную квоту на использование деревянных материалов в строительстве социальных объектов.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Кроме того, выступая на открытии интерактивной площадки "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" он сообщил, что Минпромторг России предложил ввести 30-процентную квоту на использование деревянных материалов в строительстве социальных объектов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаДеревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с представителями бизнеса.Выставка Современная жизнь в деревянном доме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Деревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с представителями бизнеса.
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Интерактивная площадка "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" стартовала в конце августа в московском парке "Сокольники". Проект организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России. Площадка будет функционировать на протяжении месяца.

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