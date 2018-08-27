В Сокольниках стартует проект о технологиях деревянного домостроения

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Интерактивная площадка "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" откроется в пятницу, 31 августа на Фестивальной площади московского парка "Сокольники", говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России.

Проект организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России.

"Одна из важнейших целей проекта — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. Деревянный дом сегодня — это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения. Дерево — "живой" материал, который сегодня не только не уступает бетону и металлу по большинству характеристик, но и обладает рядом преимуществ", — говорится в пресс-релизе.

Интерактивная площадка будет функционировать на протяжении месяца, в течение которого посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями производства материалов для деревянного домостроения и проектами эко-кварталов из дерева. Интерактивная площадка будет разделена на тематические зоны. Помимо информационной зоны и стендов с образцами продукции, она будет включать в себя зону отдыха и площадку для погружения в виртуальную реальность. Специально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и под чутким руководством специалистов изучить его изнутри и снаружи.

Также будут представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения. Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома будет представлена на электронных тач-панелях.

"Сегодня деревянные конструкции являются основой малоэтажного жилищного строительства в мире, и мы также стремимся к активному развитию этого направления в России. В стране уже сформирована производственная база: российские предприятия выпускают качественные, конкурентоспособные материалы и предлагают современные деревянные дома заводского изготовления. Мы бы хотели дать возможность посетителям увидеть вживую продукцию наших предприятий, показать людям, что сегодня деревянное домостроение в России — это высокотехнологичное и перспективное направление", — сказал Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Деревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с представителями бизнеса.