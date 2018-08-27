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Лесопромышленный комплекс России

В Сокольниках стартует проект о технологиях деревянного домостроения

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© Лесопромышленный комплекс РоссииВ Сокольниках стартует проект о технологиях деревянного домостроенияВ Сокольниках стартует проект о технологиях деревянного домостроения
© Лесопромышленный комплекс России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Интерактивная площадка "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" откроется в пятницу, 31 августа на Фестивальной площади московского парка "Сокольники", говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России.

Проект организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России.

"Одна из важнейших целей проекта — дать посетителем наиболее полную и актуальную информацию о современных технологиях деревянного домостроения. Деревянный дом сегодня — это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения. Дерево — "живой" материал, который сегодня не только не уступает бетону и металлу по большинству характеристик, но и обладает рядом преимуществ", — говорится в пресс-релизе.

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© РИА Новости / Юрий Простяков
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Интерактивная площадка будет функционировать на протяжении месяца, в течение которого посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями производства материалов для деревянного домостроения и проектами эко-кварталов из дерева. Интерактивная площадка будет разделена на тематические зоны. Помимо информационной зоны и стендов с образцами продукции, она будет включать в себя зону отдыха и площадку для погружения в виртуальную реальность. Специально разработанный сеанс виртуальной реальности позволит посетителям с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и под чутким руководством специалистов изучить его изнутри и снаружи.

Также будут представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно будет изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения. Информация о российских компаниях, производящих деревянные дома и конструкции, мебель и текстиль для дома будет представлена на электронных тач-панелях.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня деревянные конструкции являются основой малоэтажного жилищного строительства в мире, и мы также стремимся к активному развитию этого направления в России. В стране уже сформирована производственная база: российские предприятия выпускают качественные, конкурентоспособные материалы и предлагают современные деревянные дома заводского изготовления. Мы бы хотели дать возможность посетителям увидеть вживую продукцию наших предприятий, показать людям, что сегодня деревянное домостроение в России — это высокотехнологичное и перспективное направление", — сказал Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Деревянное домостроение — одно из приоритетных направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с представителями бизнеса.

"Библиотека дизайна": новации российской мебельной промышленности
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровМосковская библиотека №95 в июне 2018 года трансформировалась и открылась под новым названием – "Библиотека дизайна".Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Московская библиотека №95 в июне 2018 года трансформировалась и открылась под новым названием – "Библиотека дизайна".
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровИнициатором проекта стал Клуб промышленных дизайнеров (КПД) – организация, которая занимается развитием и продвижением промышленного дизайна в России.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Инициатором проекта стал Клуб промышленных дизайнеров (КПД) – организация, которая занимается развитием и продвижением промышленного дизайна в России.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровКонстантин Лагутин – один из основателей КПД и создателей Архитектурно-производственной лаборатории ARCHPOLE.Константин Лагутин – один из основателей КПД и создателей Архитектурно-производственной лаборатории ARCHPOLE
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Константин Лагутин – один из основателей КПД и создателей Архитектурно-производственной лаборатории ARCHPOLE.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровБиблиотека дизайна представляет собой единое пространство, совмещающее функции читального зала, коворкинга, зоны для презентаций, лекций и выставок.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Библиотека дизайна представляет собой единое пространство, совмещающее функции читального зала, коворкинга, зоны для презентаций, лекций и выставок.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровВ Библиотеке можно увидеть образцы мебели и других работ участников Клуба промышленных дизайнеров России, а это 35 компаний из Москвы, Московской области, Кирова, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других городов.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
В Библиотеке можно увидеть образцы мебели и других работ участников Клуба промышленных дизайнеров России, а это 35 компаний из Москвы, Московской области, Кирова, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других городов.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровЦель Клуба промышленных дизайнеров - продвижение, поддержка и развитие промышленного дизайна в России и формирование нового неповторимого русского стиля.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Цель Клуба промышленных дизайнеров - продвижение, поддержка и развитие промышленного дизайна в России и формирование нового неповторимого русского стиля.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровВ библиотеке появится литература, связанная с дизайном всех сфер и направлений, кроме этого здесь будут проходить мастер-классы, презентации и выставки для детей и взрослых. Программа мероприятий будет запущена с сентября 2018 года.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
В библиотеке появится литература, связанная с дизайном всех сфер и направлений, кроме этого здесь будут проходить мастер-классы, презентации и выставки для детей и взрослых. Программа мероприятий будет запущена с сентября 2018 года.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровТакже в библиотеке планируется открытие кафе, книжного магазина, мастерских, детской игровой студии, фотостудии и кинозала.Библиотека Дизайна
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Также в библиотеке планируется открытие кафе, книжного магазина, мастерских, детской игровой студии, фотостудии и кинозала.
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Лесопромышленный комплекс России
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