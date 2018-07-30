В российской столице появилась "Библиотека дизайна". Помимо привычного читального зала, здесь есть выставочный зал, где можно увидеть работы современных дизайнеров и архитекторов. Новое пространство — в фотоленте Ria.ru.
"Библиотека дизайна": новации российской мебельной промышленности
11:5030.07.2018
(обновлено: 11:54 30.07.2018)
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© Фото : Клуб промышленных дизайнеровМосковская библиотека №95 в июне 2018 года трансформировалась и открылась под новым названием – "Библиотека дизайна".
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Московская библиотека №95 в июне 2018 года трансформировалась и открылась под новым названием – "Библиотека дизайна".
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровИнициатором проекта стал Клуб промышленных дизайнеров (КПД) – организация, которая занимается развитием и продвижением промышленного дизайна в России.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Инициатором проекта стал Клуб промышленных дизайнеров (КПД) – организация, которая занимается развитием и продвижением промышленного дизайна в России.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровКонстантин Лагутин – один из основателей КПД и создателей Архитектурно-производственной лаборатории ARCHPOLE.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Константин Лагутин – один из основателей КПД и создателей Архитектурно-производственной лаборатории ARCHPOLE.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровБиблиотека дизайна представляет собой единое пространство, совмещающее функции читального зала, коворкинга, зоны для презентаций, лекций и выставок.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Библиотека дизайна представляет собой единое пространство, совмещающее функции читального зала, коворкинга, зоны для презентаций, лекций и выставок.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровВ Библиотеке можно увидеть образцы мебели и других работ участников Клуба промышленных дизайнеров России, а это 35 компаний из Москвы, Московской области, Кирова, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других городов.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
В Библиотеке можно увидеть образцы мебели и других работ участников Клуба промышленных дизайнеров России, а это 35 компаний из Москвы, Московской области, Кирова, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других городов.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровЦель Клуба промышленных дизайнеров - продвижение, поддержка и развитие промышленного дизайна в России и формирование нового неповторимого русского стиля.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Цель Клуба промышленных дизайнеров - продвижение, поддержка и развитие промышленного дизайна в России и формирование нового неповторимого русского стиля.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровВ библиотеке появится литература, связанная с дизайном всех сфер и направлений, кроме этого здесь будут проходить мастер-классы, презентации и выставки для детей и взрослых. Программа мероприятий будет запущена с сентября 2018 года.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
В библиотеке появится литература, связанная с дизайном всех сфер и направлений, кроме этого здесь будут проходить мастер-классы, презентации и выставки для детей и взрослых. Программа мероприятий будет запущена с сентября 2018 года.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеровТакже в библиотеке планируется открытие кафе, книжного магазина, мастерских, детской игровой студии, фотостудии и кинозала.
© Фото : Клуб промышленных дизайнеров
Также в библиотеке планируется открытие кафе, книжного магазина, мастерских, детской игровой студии, фотостудии и кинозала.
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