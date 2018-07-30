"Библиотека дизайна": новации российской мебельной промышленности

© Фото : Клуб промышленных дизайнеров

В библиотеке появится литература, связанная с дизайном всех сфер и направлений, кроме этого здесь будут проходить мастер-классы, презентации и выставки для детей и взрослых. Программа мероприятий будет запущена с сентября 2018 года.