ГД приняла поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, предлагающий ряд поправок в закон "Об особо охраняемых природных территориях", которые предусматривают запрет перевода особо охраняемых территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства.
Законом устанавливается четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности.
Кроме того, закон вводит запрет на размещение на территориях национальных парков скотомогильников, создание объектов размещения отходов производства и свалок. Также норма устанавливает запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках.
Кроме того, создаются условия для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.
Помимо этого, закон поручает Минприроды ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов. Также исключается норма, обязывающая проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий.