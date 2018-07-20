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Лесопромышленный комплекс России

Медведев побывал на деревообрабатывающем комбинате "Калевала" в Карелии

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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Карелию. 20 июля 2018Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Карелию. 20 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Карелию осмотрел деревообрабатывающий комбинат "Калевала" — один из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечных плит (ОСП) и базовое предприятие по деревянному домостроению в России.

Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Карелию. 20 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева, главы региона Олега Парфенчикова и руководства комбината осмотрел склад исходного сырья, участок изготовления стружки, энергоцентр и сушилку, а также формовочно-прессовочную линию и участок автоматизированного склада ОСП.

Проект деревообрабатывающего комбината "Калевала" стартовал в июне 2010 года. Он был включен в стратегию развития Северо-Западного Федерального округа и программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года. Приказом Минпромторга России от 22 апреля 2011 года проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

ДОК "Калевала" запущен в эксплуатацию 25 июня 2013 года. Годовая мощность предприятия при запуске составила 300 тысяч кубометров плиты в год. К настоящему времени продукция комбината реализуется более чем в двадцати странах ближнего и дальнего зарубежья.

Появление деревообрабатывающего комбината в лесном регионе позволило решить проблему использования низкосортной древесины и стимулировало развитие лесозаготовительной отрасли. В регионе создано 380 новых рабочих мест, создается материальная база для развития социально значимого деревянного домостроения.

Трелевочник на заготовке древесины. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Технические возможности предприятия позволяют выпускать продукцию высокого качества различных типов и форматов. Технология непрерывного прессования, которую использует комбинат, позволяет получать качественную, экологичную, конкурентоспособную продукцию с низкой материалоемкостью.

Комбинат является безотходным производством. Так, кора, мелкая древесная фракция и другие отходы сжигаются в собственном энергоцентре мощностью 50 МВт, что позволяет не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и оптимизировать собственное энергопотребление.

В 2018-2019 годах планируется реализовать проект по увеличению мощности в рамках второй очереди развития предприятия. Реализация проекта позволит без остановки производства выйти на мощность не менее 550 тысяч кубометров готовой продукции в год. После реализации этого проекта "Калевала" будет самым крупным предприятием по выпуску ОСП в России.

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