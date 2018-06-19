Россия представит потенциал ЛПК на выставке SYLVA WOOD в Китае

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия примет участие в работе Международной деревообрабатывающей выставки SYLVA WOOD 2018 с 25 по 27 июня 2018 года в Шанхае — одном из крупнейших мировых событий в сфере лесопереработки, говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).

Для России участие в выставке будет уже вторым по счету — в 2017 году российские производители представили в Шанхае свою продукцию на объединенном стенде Russian Timber Industry. Опыт участия прошлого года продемонстрировал интерес китайских компаний к российскому рынку: было существенно расширено взаимодействие с азиатскими партнерами, а также заключен ряд взаимовыгодных договоров. Сегодня на территории России уже реализуется несколько крупных инвестиционных проектов с участием китайских компаний.

"Россия занимает лидирующие позиции по объёму лесных ресурсов в мире. Эффективное использование этих ресурсов — наш национальный приоритет. Мы опираемся на сильные, многовековые традиции и ставим амбициозные задачи — внедрение новых технологий производства, удовлетворение растущего внутреннего спроса и поддержка экспорта. Россия второй год принимает участие в выставке SYLVA WOOD, и мы видим движение, успешное развитие взаимоотношений с нашими азиатскими партнерами. Необходимо и дальше развивать этот вектор, привлекать новые компании, организовывать для них бизнес-миссии и знакомить их с нашими компаниями и регионами", — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

На едином стенде под общим брендом лесопромышленного комплекса России будет представлен широкий ассортимент продукции деревообрабатывающей промышленности страны: бумажная упаковка, клееный брус, конструкционные материалы для деревянного домостроения, пеллеты, фанера, OSB-плиты, отделочные напольные и стеновые материалы и другие продукты глубокой переработки леса.

Российская экспозиция в 2018 году будет организована Минпромторгом РФ совместно с АО "Российский экспортный центр". Свою продукцию в Шанхае продемонстрируют восемь крупных российских компаний: ООО "Латат", ООО "Эко-групп", ООО "Илим тимбер", ООО "УК Сегежа групп", ООО ДОК "Калевала", ООО ТК "Экодомкомплект" (EcoHouse TM), ООО "Группа компаний "УЛК" (RusTimber TM), ООО "ИТ-АЛМАК-БАЙКАЛ".