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Лесопромышленный комплекс России

Мантуров: в ЛПК необходимо эффективное использование вторсырья

18:0528.05.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фотоМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экологичность и технологизация стали центральными вопросами на секции Петербургского экономического форума (ПМЭФ), посвященной российскому леспрому в 2018 году, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В Минпромторге считают, что в условиях биоэкономики необходимо уходить от традиционного акцента на наличие большого количества ресурсов и переходить на принцип их эффективного и рационального использования.

"России нужно продолжать развивать глубокую переработку леса, двигаясь в химическом секторе, строя ЦБК — оптимально четыре комбината для обеспечения глубокой переработки. Помимо этого, необходимо грамотно использовать вторичное сырье. Основные принципы заложены в стратегии развития лесной промышленности до 2030 года, которая сейчас рассматривается Правительством. Согласно документу, основные показатели отрасли должны вырасти относительно нынешних практически в два раза", — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Глава Минпромторга добавил, что разработанная совместно с бизнесом Стратегия полностью отвечает тем вызовам, которые сегодня стоят перед лесным сектором России. Причем речь идет не только о внутреннем рынке, но и об экспорте.
По данным Минпромторга России, объем поставок продукции ЛПК внешним потребителям уже превышает 11 миллиардов долларов, а к 2024 году, как прогнозируют эксперты, этот показатель вырастет до 17 миллиардов долларов. Наибольшие перспективы в этой части связаны с реализацией ряда крупных проектов создания ЦБП: к 2030 году потенциальный спрос на российскую целлюлозу может вырасти почти в 2 раза. В связи с этим Минпром намерен оказывать всестороннюю поддержку предприятиям, производящим целлюлозу.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Евтухов: запрет на госзакупки иностранной мебели позитивно отразится на ЛПК
В ходе сессии была также отмечена и необходимость использования принципа рециркулярности: за последние 5 лет мощности по переработке макулатуры в России увеличились в 5 раз.

Российскими предприятиями из бумажных отходов производится целая линейка продуктов. Чтобы и дальше продвигать этот сегмент необходимо расширение внутреннего спроса. И здесь существенный потенциал связан с постепенным замещением полиэтиленовой упаковки ее экологическим бумажным аналогом.

Участники сессии отметили также еще одно приоритетное направление леспрома на стыке экологии и экономики — деревянное домостроение.

Российские предприятия выпускают современные, конкурентоспособные, в том числе, на внешнем рынке материалы, такие как LVL-брус, плиты OSB, фанера. Для стимуляции спроса на деревянные дома предусмотрены социальные программы по субсидированию кредитов на их покупку. В Москве и Подмосковье будут реализованы пилотные варианты многоэтажных деревянных эко-кварталов. За счет осуществления такого комплексного подхода планируется к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства с 10% до 20%.

Предприятие по переработке древесины. Архивное фото
© Fotolia / Hoda Bogdan
Евтухов назвал приоритетом для России рост несырьевого экспорта древесины
Одним из главных "зеленых" трендов леспрома стала тема производства биотоплива. Деревянные пеллеты обладают наиболее емким экспортным потенциалом: их объем поставок на внешние рынки в последние годы растет темпами в 30%, выводя Россию в пятерку крупнейших в мире поставщиков этого биотоплива. Минпромторг России прогнозирует в ближайшие годы трехкратный прирост объемов производства пеллет.

"Мы не можем конкурировать деревянными пеллетами с газом на внутреннем рынке, тем не менее, в определенных районах нашей страны мы уже используем перевод котельных на этот вид топлива, который является экологически чистым", — отметил на сессии Мантуров, комментируя ситуацию с применением пеллет в России.

Лесопромышленный комплекс России
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