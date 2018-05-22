На ПМЭФ обсудят экологичные решения для развития леспрома

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Экологичные решения с целью развития российского леспрома станут одной из главных темой секции по деревообработке, которая пройдет на ПМЭФ-2018 25 мая, сообщает Минпромторг РФ.

"В рамках секции "От углерода к кислороду: дерево — экономика новой эпохи" будет обсуждаться углубление переработки древесины, расширение ее применения в отраслях экономики, увеличение добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины, освоение новых ниш применения продукции леспрома", — говорится в сообщении.

Участники встречи затронут вопрос создания целлюлозно-бумажных производств и наращивания экспорта продукции ЛПК, развитие деревянного домостроения, меры поддержки со стороны государства, включая комплексные инвестпроекты и другие инструменты. В рамках "зеленой" темы участники обсудят опыт российских компаний по внедрению полного цикла заготовки древесины, ее переработки и утилизации отходов.

Также будут рассмотрены перспективы производства пеллет. "Россия входит в список крупнейших в мире поставщиков этой продукции наряду с США, Канадой, Латвией и Вьетнамом. Благодаря вводу в строй новых мощностей, в ближайшие годы российские производители смогут увеличить объемы производства в 3-5 раз", — отметили в Минпромторге.

К участию в заседании секции приглашены глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, руководитель Рослесхоза Иван Валентик, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Красноярского края Александр Усс, руководители крупных компаний отрасли из России и Китая.