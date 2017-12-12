Евтухов: запрет на госзакупки иностранной мебели позитивно отразится на ЛПК

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запрет на государственные закупки мебели, произведенной не в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), положительно отразится на отечественном лесопромышленном комплексе, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на Первом отраслевом форуме "ЛПК 360".

Постановление правительства РФ о запрете на госзакупки иностранной мебели вступило в силу 1 декабря и будет действовать два года. Согласно документу, запрет коснется мебели, произведенной не в России, за исключением продукции из стран ЕАЭС, в частности Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

"Об этом решении нас несколько лет просила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Оно особенно необходимо сейчас, когда макроэкономическая ситуация сложилась таким образом, что наши мебельные подотрасли имеют хорошую возможность занять внутренний рынок не только в обычном гражданском сегменте, но и в рамках закупок для государственных нужд. Мы рассчитываем на то, что это даст дополнительные стимулы для развития этого сегмента и привлечет в отрасль дополнительные инвестиции, что позволит предприятиям получить дополнительные доходы и создать новые рабочие места", — сказал Евтухов.

По словам замминистра, продукция отечественного лесопромышленного комплекса не только обеспечивает спрос внутреннего рынка, но и идёт на экспорт.

"Экспорт круглого леса много лет находится на том же уровне. Сегодня активно экспортируется продукция высокой переработки. Это и биоматериалы, и плиты, и фанера, и продукция целлюлозно-бумажных комбинатов. При этом мы удовлетворяем спрос внутреннего рынка на 70-80%", — отметил Евтухов.

Кроме того, он добавил, что одной из главных задач отрасли станет строительство так называемых "деревянных небоскребов" — деревянных домов высотой более трех этажей.

"Мы разработали федеральный проект по развитию деревянного домостроения, в ближайшее время он будет представлен на утверждение рабочей группе, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Усилия по развитию деревянного домостроения мы будем прикладывать совместно с Минстроем, тем более, что многие регионы голосуют за это. Это важное направление, и думаю, что мы достигнем тех показателей, которые мы себе обозначили в рамках стратегии развития отрасли до 2030 года", — сказал Евтухов.