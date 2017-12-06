Форум лесопромышленного комплекса "ЛПК 360°" пройдет 12 декабря в Москве

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый Форум лесопромышленного комплекса "ЛПК 360°", посвященный обсуждению актуальных вопросов развития российской лесной отрасли, состоится 12 декабря в Москве, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Участие в форуме примут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, замминистра Минпромторга Виктор Евтухов, представители Минстроя и Минприроды России, крупнейших банков и корпораций, губернаторы регионов, где наиболее развита деревообработка.

На центральном событии форума — пленарной сессии — обсудят основные направления развития российской лесной промышленности, инвестиционную привлекательность отрасли и темпы ее техперевооружения.

Работа форума будет разделена по тематическим трекам. Цель трека "Инновации" — показать лучшие кейсы как в технологической, так и в социальной сфере, успешно реализованные участниками рынка и применимые в бизнес-практике российских компаний в лесопромышленной отрасли.

В треке "Целлюлоза" участники обсудят методы повышения инвестпривлекательности, государственные меры поддержки, партнерство с зарубежными компаниями и наиболее перспективные направления производства целлюлозы.

Открытая дискуссия трека "Деревянное домостроение" будет посвящена использованию древесины в строительстве: применение современных деревянных материалов, технологические решения и обновление нормативов.

В треке "Фанерно-плитное производство" экспертное обсуждение будет посвящено перспективам российских материалов из сегмента древесных плит. Россия находится в выгодной позиции в связи с тем, что может предложить эту продукцию на мировом рынке по низким ценам, в то время, как спрос на материалы активно растет. Спикеры уделят внимание российскому опыту запуска производства новых материалов на примере плит ОСП.

Мастер-класс по продвижению продукции предприятий российского ЛПК на внутреннем и зарубежном рынках пройдет в рамках трека "Коммуникаци".