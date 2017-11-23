Евтухов: совместные проекты с Китаем в ЛПК развивают инвестсотрудничество

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Совместные проекты с китайской стороной в лесопромышленном комплексе способствуют развитию инвестиционного сотрудничества в секторе глубокой переработки древесины, а также укреплению экономических связей, заявил замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов на заседании постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов в Томске на этой неделе.

"Совместные проекты с китайской стороной способствуют поиску новых путей эффективного диалога по развитию инвестиционного сотрудничества в проектах глубокой переработки древесины, а также укреплению экономических связей. Правительство России заинтересовано в сотрудничестве с Китаем. Этому способствуют и предпринимаемые нами меры, направленные на эффективное развитие лесопромышленного комплекса, в том числе, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Среди них — субсидирование процентных ставок по кредитам, реализация приоритетных инвестиционных проектов, заключение СПИКов и кластерный подход", — сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

Сотрудничество России и Китая в сфере лесного комплекса развивается в рамках Постоянной Российско-Китайской рабочей группы в соответствии с Программой Российско-Китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов. Программа реализуется в несколько этапов. Первый и второй — в Томской области и Еврейской автономной области.

В рамках первого этапа программы в Томской области реализованы инвестиционные проекты по созданию деревообрабатывающих производств: лесопильного завода, завода по производству шпона, завода по производству МДФ. Участниками проекта выступают Администрация Томской области, Яньтайское общество лесного хозяйства (Сибэй) и корпорация AVIC International Holding Inc. В 2016 году в проект вошел новый инвестор — Объединенная инвестиционная группа развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной компании "Фухань".

В рамках второго этапа Программы правительством Еврейской автономной области и департаментом коммерции провинции Хэйлунцзян реализованы проекты по созданию лесопромышленных парков: Пашковского (компании "ХэйХуа" и "Синь Чун Лес") и Биробиджанского.

Во время переговоров стороны обсудили правовые и финансовые аспекты осуществления инвестиций из Китая в Россию, проблемы допуска на китайский рынок отдельных видов продукции из ценных пород древесины, а также возможную реализацию совместных проектов в Красноярском крае.

На встрече отдельное внимание было уделено проекту строительства лесопромышленного комплекса ООО "Целлюлозно-промышленный комбинат "Полярная" в Забайкальском крае по выпуску продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей. Инвестором является ЗАО "Хэйлунцзянская международная инвестиционная корпорация по освоению ресурсов "Синбан"". Проект включен в перечень приоритетных. По состоянию на сегодняшний день привлечено порядка 28,2 миллиарда рублей. Проектом предполагается создание более 1000 рабочих мест.